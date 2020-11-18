СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания направил телеграмму соболезнования на имя Президента Сирии Башара аль-Асада в связи с кончиной вице-премьера, министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валида аль-Муаллема.

В телеграмме соболезнования отмечается: «От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и всему сирийскому народу в связи со скоропостижной кончиной заместителя председателя Совета министров, Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валида аль-Муаллема. Жизненный путь Валида аль-Муаллема являлся ярким примером преданного служения интересам Родины. В Республике Абхазия высоко ценили дружбу господина Муаллема, и известие об этой невосполнимой утрате было воспринято с глубокой печалью. Валид аль-Муаллем навсегда останется в нашей памяти истинным другом и самоотверженным политиком. В этот тяжелый час народ Республики Абхазия скорбит вместе с вами».

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс