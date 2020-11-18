НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ 250 МЛН РУБЛЕЙ

Ситуация с COVID-19 в Абхазии контролируется. Об этом заявил Президент Абхазии Аслан Бжания.

«Несмотря на то, что есть какие-то упущения и трудности, небогатое Абхазское государство лечит бесплатно. На борьбу с COVID-19 мы уже потратили более четверти млрд рублей. Помимо этого, нам помог большой друг Абхазии Хазрет Совмен, выделив 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом», – сообщил журналистам Президент.

В целях реализации мероприятий по предотвращению распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции COVID-19 Россия выделила помощь в размере 152 млн 670 тыс. рублей. На эти средства до конца текущего года будут приобретены 10 аппаратов ИВЛ, три рентгено-диагностические цифровые установки, медикаменты, средства индивидуальной защиты и расходные материалы на сумму 65 млн рублей. Будут приобретены два дополнительных комплектов оборудования для ПЦР-диагностики для проведения исследований в Очамчырском и Гагрском районах.

Средства российской финансовой помощи направлены и на обеспечение централизованной подачи кислорода в Гудаутском ковид-центре.

«Несмотря на некоторые упущения в борьбе с коронавирусом, в целом работа поставлена на должном уровне»,– подчеркнул Аслан Бжания.

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс