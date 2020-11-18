МОЩНЫЙ СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР – РОССИЯ

«Очень трудно самоутверждаться на мировой арене не имея большой и сильной поддержки дружественного государства. Хорошо, что на Южном Кавказе есть такой мощный сдерживающий фактор, как Россия».

Об этом сказал Президент Абхазии Аслан Бжания, отвечая на вопрос, какие уроки могла бы извлечь Абхазия из событий в Нагорном Карабахе. «В тысячи семей пришло горе. Цена мира – это первый урок. Второй урок – это то, какими средствами мы можем обеспечить этот мир. У нас есть важный нерешенный вопрос с Грузией. На фоне событий в Карабахе очевидно, что во имя обеспечения интересов Абхазии важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией, Необходимо максимально наполнить наше двустороннее взаимодействие, если мы хотим прогрессировать», – сказал Бжания.

Он также обратил внимание на то, что мир не стал гуманнее, растет количество военных конфликтов, меняется характер ведения войн, первостепенное значение приобретает техническое оснащение вооруженных сил.

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс