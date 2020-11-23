НАША ИСТОРИЯ. ЧИТАЯ АРХИВЫ

Известными ораторами-судьями в Апсны в прошлом веке считались:

В Убыхии – Хаджи Берзек Керантух, Исмаил Баркай-ипа Дзиаш (оба прекрасно владели абхазским)...

В Садзны(Малая Абхазия) – Сосран Арыдба, Хаджи Соломон Цанба, Мамсыр Куатащь, Арслан Фытз Леон, Гечба Рашид...

В Псху – Аджир-ипа Киамыш, Абдурахман Маршан, Атамаба Уада...

В Дал-Цабале – Лымхаш Асланыкуа, заусхан Маршьян, Ахы Шабат Маршан;

Очевидцы отмечают, что в Цабале «все слепо послушны красноречию Шабата». Во время народного собрания дал-цабальских абхазов, где, призывая народ к восстанию Шабат (которого в народе с любовью называли Ахьы Шабат – Золотой Шабат), обращаясь за поддержкой к Кайтмас-ипа Халыбею и, бросив в огонь царские эполеты и темляк, сказал: «Смотрите, – я обласкан начальством русским, я офицер и мне обещали хорошее содержание, но для избавления родины жертвую всем. Помоги мне в этом славном деле, и я клянусь над Алкораном, будешь любезным братом моим. Иначе мы не признаем тебя родственником, Князем Маршан. Враги твои будут друзьями нашими, и без меня прольется кровь твоя, как кровь чужая».

В Дале и Цабале в 1859 году во время разбора дела по кровомщению между двумя ветвями рода Маршан – Тлапс-ипа и Учардия-ипа – выборными судьями по этому делу были со стороны потомков Тлапса, «дворяне других племен»: Джомлат Шхуацаа, Эбырхам Цвацва, Смел Аздын и Ахмат Иаш; со стороны Учардиевых – дворяне Джонхан Кудж, Кадыр Цвацва, Мыс Шох Адзым, Халил Куадза, Халил Трыш; кроме того, князья Кадырбей, Херипс Маршьян и Каншуква Пашт-ипа».

В Бзыбской Абхазии – Гочуа Зафас, Мканба Соломон, Хусейн Омар-ипа Лакрба, Хагба Камгаз, Гумба Зафас, Гублиа Ханаш, Лейба Куаджидж, Дзыгу-ипа Цгу; немного позднее – Мурат Абухба, Мыкуба Аабыдж, Дырмит Гочуа, Ладариа Осман, Аюдзба Бадрак, Смыр Мачыч, Быжьноу Сит, Бабиа Чычын, Еслам Чычба, Муса Лакоба, Осман Бутба, Дамей Хашиг, Тарба Гыд, Матуа Джесып, Тванба Осман, Гумба Рашит, Айба Джугуриа, Смыр Чыкъ...

В Абжуа – в 1866 г. в селе Джегерда в состав народного суда входили: Хасн Маршьан, Салыбеи Ачба, Хусейн Чрыгба, Дадын Рыютаа, Мыса Амчба, Мырзакан Иуанба, Куаблыху Хараниа, Аршба Гедлач, Гудиа Барганджиа, Чацба Чагу, Киут Киагуа, Киут Осман, Хабыдж Ашуба, Ахуба Джыр, Делба Иакуп, Джапыуа Куакуа, Шармат Едрыс, Маршьан Хаитбей, Чачхалиа Наурыз, Какалия Мысиаф, Дзлаиа Дырмит, Цнариа Сеидык, Аршба Сулейман, Джтнджал Куалашъ, Шъакаиа Кесоу, Иаса Гындиа, Хакуцв Касландзиа, Кан Цагуриа, Бжаниа Ашхангери, Иакуп Тарба, Бардгу Амкуаб, Хусейн Аджинджал, Шьрын Кутарба, Джалычи Куцниа...

Это о них очень выразительно звучат строчки Омара Бейгуаа из его стихотворения:

«Старинное абхазское собрание»:

«Большой сход абхазов,

В большинстве – вольные люди.

Отдельно стоит аристократия.

И в небольшом числе зависимые.

Затянутые в изящные черкески (акумжвы),

Подпоясанные серебряными поясами

С пристегнутыми к ним кинжалами,

Держа в руках абхазские ружья

Словно изваянные из гранита

И сотворенные из бронзы.

Нет среди них людей с изъянами и низкорослых.

Вид их внушительный излучает благородство.

Редакция благодарит нашего читателя Индико Киут за предоставленный материал

Номер: 113Выпуск: 3991Рубрика: политикаАвтор: Редакция благодарит нашего читателя Индико Киут за предоставленный материал