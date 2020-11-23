Уже история

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ТРУДНОГО ВРЕМЕНИ

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на Восточном фронте выходил «Боевой листок». Распространялся он среди наших ополченцев и среди жителей абхазских сел. Такую, на первый взгляд, несложную работу (собирание материала из разных источников) вел Ладико Константинович Адлейба. Мне приходилось с ним работать в Сухуме, в Республиканской организации общество «Знание», где совместно проводили лекционные мероприятия и конференции. Ладико Адлейба после Побед 30 сентября 1993 года работал преподавателем и директором в различных школах. Человек он начитанный, хороший собеседник, постоянный читатель нашей газеты. Неоднократно представлял редакции уникальные материалы о знаменитых и интересных людях нашей республики. Особенно ценны были из его архива отдельные старые фотографии, а также воспоминания о великом Фаиле Искандере, которого Ладико знал лично и неоднократно с ним встречался.

Пересмотрев его архив «Боевого листа», мы решили привести из них отдельные моменты, которые показывало то, трагическое военное время для нашей республики, народа, и в частности на Восточном направлении.

Опубликованные в то время новости, сегодня, безусловно, являются страницами нашей новой истории, военного периода Республики Абхазия.

Редакция благодарит Л.Адлейба за предоставленный материал.

1992-1993 гг.

– Радио «Маяк», «Свобода».

Встреча Министра иностранных дел А.Козырева с президентом Б.Клинтоном по вопросу грузино-абхазского конфликта. Было обсуждено в частности, как абхазские силы бомбят г.Сухум, где мирное население. Приводились факты. Пришли к соглашению, что необходимо сделать протестные заявления абхазским сепаратистам.

Все международные сообщества Грузию изображали жертвой Абхазии.

Новостью не является, что А.Козырев уроженец Грузии и занимая высокий пост в МИД РФ, открыто поддерживая территориальную целостность Грузии, и постоянно ставил палки в колеса в любых действиях Абхазии.

Будучи в Сухуме во время войны, он прямо призывал абхазскую сторону смириться и сложить оружие. Внешняя политика России от такого министра, также не была на высоте. Сегодня Козырев, безбедно проживает в Калифорнии (США), где читает лекции, в различных университетах рассказывая о перестройке, о военных конфликтах и целостности Грузии). (Ю.К.)

– «Радио России»

П.Грачев (министр обороны РФ) прибыл в Батуми. «Наши войска находятся в Грузии временно. Мы не собираемся вмешиваться в ваши внутренние дела. Но на нападении со стороны боевиков, мы будем реагировать открытым огнем на поражение. П.Грачев прибыл в Абхазию. В Тбилиси недовольны.

Грачева интересуют подробности военной лаборатории СССР в с.Нижней Эшере (12 этажей под землей).

В грузинских СМИ появилось «легкое наказание» Грачеву за посещение Абхазии.

***

С.Шахрай, Р.Абдулатипов (депутаты Госдумы РФ) встретились с грузинскими парламентариями. Обсуждался проект договора между Россией и Грузией. По возвращению в Москву было опубликовано Коммюнике об этой встрече. Шахрай заявляет о целостности Грузии, но тут же напоминает, что договор не может быть подписан без разрешения абхазской проблемы.

Грузинское радио сообщает. Что на Сухумском и Очамчырском фронтах их войска не ведут боевых действий. Полное затишье. (В этот же день столица и ряд сел были обстреляны из установок «Град». Погибли женщины, дети. Село Члоу подверглись бомбардировке с самолета. Есть раненые).

30 февраля 1993 года над селом Меркула сбили грузинский СУ-25. Из допроса пленного летчика Надирашвили, уроженца Тбилиси, становится ясно какой он воин.

– Я не знаю, как называют свою страну абхазы. Я получил задание бомбить «Тещин язык». Сбросил бомбу, результатов не знаю.

– «Русское радио»

– Многотысячный митинг в г.Нальчике, где требуют вывода грузинских войск из Абхазии.

– «Радио Маяк»

– Шеварднадзе посетил Сухум. Причина осложнение на фронтах и подготовка абхазских ополченцев наступления на Сухум.

– В Тбилиси недовольны и сетуют, что в программе российского канала «Вести» журналист Бжания, против вояк Грузии употребил словосочетание «отряд Шеварднадзе». Мол, как можно так унизить такого человека известного во всем мире.

Грузинское радио. Состоялось очередное заседание Парламента Грузии. Разговор шел о расформировании военных формирований, которые были созданы при каждой политической партии. Депутат Изо. К. сказала, что их надо держать не в Тбилиси, а послать в Абхазию.

Выступил Л.Маршания, который отметил: «С В.Ардзинба невозможно никакого диалога. Он идет ва-банк. Думает только о построении своего государства и все. Наш комитет имеет сторонников в Очамчыре, Гудауте. Ткварчели, Москве.

– «Радио «Маяк»

– Холодные и голодные жители блокадного абхазского города Ткуарчал отказались от груза гуманитарной помощи, требуя освобождения заложников (группы журналистов и члена правительства Абхазии).

– «Комсомольская правда»

– Строить новое государство Шеварднадзе собирается на идеях Монтескье, Руссо, Джефферсона, отдавая предпочтение американским моделям.

Абхазы наши люди, часть нашего народа, заявил Шеварднадзе.

– Грузинское радио.

– Один день войны в Абхазии, обходится 10 млн долл.

– Радио интервью Шеварднадзе из Сухума: «Я видел в каком положении находится население города, наши войска.

Потеря для нас Сухуми, смерти подобно. Нам ничего не остается как всем взяться за оружие».

***

Естественно, мы привели некоторые информационные выдержки из того небольшого количества боевых листов, которые рассказывают о событиях в Абхазии, Грузии, России и т.д.

Читая их сегодня, после 27 лет прошедшей войны, еще раз понимаем, какой ценой делалась наша Победа, какие политические игры шли вокруг Абхазии.

И еще раз гордишься за свою республику, народ, Владислава Ардзинба, и всех тех кто в трудное время был рядом с нами.

Память о павших за свободу, является всегда главным ориентиром в наших действиях, в пользу страны-победителя, души и богатого потенциала.

Ю.КУРАСКУА, подготовил по материалам «Боевого листка»

На снимке боевой листок восточного фронта Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Номер: 113Выпуск: 3991Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА