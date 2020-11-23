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23.11.2020
Номер: 113
Выпуск: 3991
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОКРАТИЛИСЬ С 6 ДО 4 ЧАСОВ В СУТКИ
В результате проведённых РУП «Черноморэнерго» мероприятий по ликвидации незаконных подключений удалось снизить нагрузку на энергосистему страны Абхазии, сообщает пресс-служба "Черномоэнерго".
Это, в свою очередь, позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с 6 часов до 4 часов в сутки.
Новый график ограничений вступает в силу с 00:00 часов 21 ноября.
Работа комиссии по выявлению и отключению незаконных подключений продолжается.
Номер: 113
Выпуск: 3991
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс