ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОКРАТИЛИСЬ С 6 ДО 4 ЧАСОВ В СУТКИ

В результате проведённых РУП «Черноморэнерго» мероприятий по ликвидации незаконных подключений удалось снизить нагрузку на энергосистему страны Абхазии, сообщает пресс-служба "Черномоэнерго".

Это, в свою очередь, позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с 6 часов до 4 часов в сутки.

Новый график ограничений вступает в силу с 00:00 часов 21 ноября.

Работа комиссии по выявлению и отключению незаконных подключений продолжается.

Номер: 113Выпуск: 3991Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс