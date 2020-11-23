В СУХУМЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ГОДА

19 ноября в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялась церемония награждения премией Министерства культуры «Лучшая работа года».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и действием ограничительных мер был изменен формат церемонии открытия выставки и награждения победителей. Сегодня на выставке присутствовали лишь её организаторы, авторы работ, занявших призовые места и представители СМИ.

По решению художественного совета первое место было присуждено двум художникам: Виссариону Цвижба за работу «Насильственное выселение дальцев» из цикла «Апсилаа» и Габлия Руслану - за работу «Осень. Игра красного на золотом».

Второе место заняла Хинтба Диана, за работу «Прогулка. Третье место разделили Адриан Ампар с триптихом «Композиция» и Жеткар Сандро за работу «Лилиан». Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия поздравила всех с открытием выставки «Лучшая работа года».

«В этом году открытие выставки пришлось проводить в закрытом формате, но с 20 ноября Центральный выставочный зал будет открыт для посещения, все желающие смогут посмотреть представленные здесь работы», - сказала она.

Арсалия назвала выставку этого года совершенно особенной.

«Она должна поднять настроение всем, кто ее посетит. Ежегодно выставку «Лучшая работа года» поддерживает Министерство культуры, оно награждает художников, которых выбирает художественный совет. В этом году на выставке представлено более 70 работ 30 художников. Это и живописные полотна, и графика, и скульптура», - отметила Арсалия.

«Несмотря на пандемию, мы не могли не провести ежегодную церемонию награждения премией «Лучшая работа года». Министерство культуры и в дальнейшем будет оказывать поддержку творческим объединениям художников. Безусловно, мы все надеемся, что на следующий год мы проведем выставку в более широком формате», – сказал министр культуры Гудиса Агрба.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха также вручил призы художникам.

«По установленной нами отдельной номинации, которую мы назвали «Особое, яркое изображение Сухума», хотим вручить призы от Россотрудничества. Мы выделили работы Игоря Панченко «Метафизический Сухум» и Виталия Кацба «Бухта Чехова», - сказал Вадим Чеха.

Выставка "Лучшая работа года" проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников РА с 2001 года. Она ставит целью поддержать художников, способствовать развитию изобразительного искусства и открытию новых имен.

Номер: 113Выпуск: 3991Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс