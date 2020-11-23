В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В АБХАЗИИ

19 ноября в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кове с главой официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, сообщается на сайте МИД.

В ходе беседы стороны обсудили политическую ситуацию в Молдове, связанную с прошедшими в стране президентскими выборами. Предметом дискуссии также стали предстоящие выборы в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики, намеченные на конец года.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, а также обсуждение перспектив развития двусторонних взаимоотношений.

Номер: 113Выпуск: 3991Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс