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23.11.2020
Номер: 113
Выпуск: 3991
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В АБХАЗИИ
19 ноября в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кове с главой официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, сообщается на сайте МИД.
В ходе беседы стороны обсудили политическую ситуацию в Молдове, связанную с прошедшими в стране президентскими выборами. Предметом дискуссии также стали предстоящие выборы в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики, намеченные на конец года.
Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, а также обсуждение перспектив развития двусторонних взаимоотношений.
Номер: 113
Выпуск: 3991
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс