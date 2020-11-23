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23.11.2020
Номер: 113
Выпуск: 3991
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
В поздравительном адресе отмечается: Ваше Святейшество, Примите мои искренние поздравления с Днем рождения! Для православных христиан Вы являетесь образцом архипастырского служения.
Ваш труд, человеколюбие и верность христианским принципам способствуют укреплению связей и дружбы народов, исповедующих православие. Мы благодарны Вам за помощь, оказываемую в возрождении христианских святынь в Абхазии. Прошу принять теплые пожелания многолетия, здравья, духовной крепости и успехов в Первосвятительских трудах на благо Русской Православной Церкви и всех православных жителей в России и за ее пределами. С уважением, Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия.
Номер: 113
Выпуск: 3991
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс