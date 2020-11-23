ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Президент Аслан Бжания провел первое заседание рабочей группы по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Президента РА.

В заседании участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, заместитель руководителя Администрации Президента Саида Бутба, министр юстиции Анри Барциц, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, временно исполняющий обязанности председателя Службы государственной безопасности Роберт Киут, первый заместитель Генерального прокурора Дамир Квициния, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Илья Гуния, судья Верховного суда Ада Касландзия.

Открывая заседание рабочей группы, глава государства отметил:

«Уважаемые коллеги! Рабочая группа по повышению эффективности правоохранительных органов заседает впервые. Это непростая работа, которая требует повышенного внимания, знаний, умений, воли, финансовых ресурсов. Я очень рассчитываю на то, что группа будет работать эффективно. Поскольку эта тема мне близка и понятна, я готов в этой группе работать в качестве рядового члена. Вам хорошо известно, что государство - это право. Мы должны жить по определенным правилам, определенным законам, которые принимаются, и неукоснительно им следовать. Правовая культура оставляет желать лучшего, мы должны прививать эту культуру самим себе и нашим гражданам. Это крайне важно».

Рабочая группа по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов создана распоряжением главы государства. Ее возглавляет секретарь Совбеза Сергей Шамба.

Номер: 113Выпуск: 3991Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс