СПОРТ

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» (Сухум) Георгий Анджапаридзе по результатам опроса, проведенного Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, назван лучшим игроком нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Госкомспорта. Второе место занял полузащитник ФК «Нарт» Наур Цвинария. Третьим стал полузащитник ФК «Рица» Виктор Пимпия.

Также путем опроса определены лучшие футболисты по линиям: вратарь – Инал Кацба («Нарт»), защитник – Астан Мукба («Рица»), полузащитник – Наур Цвинария («Нарт»), нападающий – Леон Тания («Гагра»).

Лучшим легионером назван Вилли Джембе («Динамо»), перспективным молодым игроком стал Марат Агрба («Рица»). Бомбардирами чемпионата стали Темур Агрба и Алан Квициния из сухумского «Нарта». Лучшим тренером признан наставник сухумского «Динамо» Темур Ахба.

Футбольные соревнования были возобновлены после полуторагодовалого перерыва по инициативе председателя Госкомспорта Джемала Губаз при поддержке Президента Абхазии Аслана Бжания, Премьер-министра Александра Анкваба и мецената Рубена Татуляна.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум