«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» НЕ ВСЕГДА ИЗВЕЩАЕТ ПРАВДУ!

Нам пишут

Не могу не откликнуться на статью журналиста «Комсомольской правды» В. Ворсобина, напечатанную в номере очень уважаемой мной газеты от 29.10.– 05.11.2020 года под громким и претензионным названием «Когда же наконец вернут квартиры русским старикам, изгнанным из Абхазии».

Главная мысль, выраженная в ней господином Ворсобиным – абхазы захватывают квартиры русских жителей Абхазии, и пора бы России жёстко навести в этом деле порядок...

Я не собираюсь отрицать наличие в нашей стране подобных фактов. Что ж, квартирный вопрос испортил не только «булгаковских» москвичей... Абхазов, конечно, тоже не минули «квартирные страсти». Жаль только, что автор вышеупомянутой статьи говорит о склонности к захвату чужого жилья чуть ли как не о национальной черте абхазского народа, при этом как-то умалчивая о том, кто в своё время изгнал русских стариков из Абхазии. Более того, В. Ворсобин представляет дело так, что означенное явление происходит при согласии и поддержке властей Абхазии и является частью абхазской государственной политики. Смею напомнить господину Ворсобину, что человеческие порядочность и непорядочность не зависят от национальной принадлежности. Общеизвестно, какое великое множество всякого рода «квартирных историй» происходит в самой России, о чем ежедневно вещают российские телеканалы и СМИ. Конечно, было бы глупо отрицать, что и после 1993 года и после 2008 года руководством Абхазии был допущен ряд серьезных ошибок, в том числе и касающихся различных имущественных вопросов, но упрекать абхазские власти в целенаправленной и антирусской политике, как это делает В. Ворсобин, было бы несправедливо. В этой связи следует напомнить Постановление абхазского Парламента о запрете переоформления квартир, принадлежащих русским гражданам.

Другое дело, что не всегда удаётся добиться безусловного выполнения законодательных норм, но это другая история...

Еще раз повторюсь, что проблема, поднятая в статье В. Ворсобина, существует. Однако не стоит на одной истории Аллы Дворецкой, кстати, не до конца выясненной, делать столь категоричные и безапелляционные выводы. К тому же, меня коробит столь уничижительный и поучительный тон, который позволяет себе В. Ворсобин не только по отношению к абхазским, но и российским властям. Так, В. Ворсобин буквально указывает министру иностранных дел России С.В. Лаврову что и как ему следует делать в сложившейся ситуации!

И вообще, не покидает ощущение приверженности автора к некой сенсационности, столь присущей так называемой «желтой прессе», что для столь уважаемого издания, как «Комсомольская правда», в целом не присуще... Опять же об ощущениях. Когда я читал статью В. Ворсобина, то ловил себя на мысли, что автора по большому счету не так волнуют судьбы «русских стариков, изгнанных из Абхазии», как собственные рейтинги или, как там называются в журналистских кругах, измерения популярности... Не хотелось бы думать, что В. Ворсобин целенаправленно выполняет некий заказ определенных сил, заинтересованных в усложнении российско-абхазских отношений, но невольно возникает и такое впечатление...

И еще об одном. В статье В. Ворсобина приводится заявление министра иностранных дел Абхазии Даура Кове по данному вопросу. Если, конечно, автор статьи ничего не «передернул» и не исказил слова главы внешнеполитического ведомства Абхазии, думаю, что руководителю дипломатической службы суверенного государства следует выступать более квалифицированно, чтобы не давать публикациям, подобным В. Ворсобина, повода для злословия, унижающего достоинство нашего народа и нашего государства.

П.Б. АЛАН, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА и РФ, кавалер ордена «Честь и слава» III степени, почетный профессор АГУ

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: обществоАвтор: П.Б. АЛАН, заслуженный работник сельского хозяйства РА, заслуженный работник высшей школы РА и РФ, кавалер ордена «Честь и слава» III степени, почетный профессор АГУ