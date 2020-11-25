ВРАЧОМ НАДО РОДИТЬСЯ

Гость редакции

Есть просто врач…

А есть с талантом Бога!

Таким, как водится, – хвала и честь.

Их, к сожалению, не так уж много,

Но, слава Богу, что такие есть!

В медицине главным лекарством является врач. Так говорил польский философ XX века Антоний Кэмпиньский. Отрадно, что в нашей стране немало настоящих врачей, которые искусно владеют своей профессией. Сегодня гостем нашей редакции стал один из ведущих хирургов страны, заведующий отделением эндоскопической и миниинвазивной хирургии, кандидат медицинских наук, доцент кафедры экспериментальной медицины и биологии АГУ, хирург-эндоскопист высшей категории, заместитель главного врача Республиканской больницы по высокотехнологичной помощи Руслан Александрович Смыр.

Профессиональный путь Руслана Смыр начался в далеком 1993 году. После окончания Отечественной войны народа Абхазии перед руководством страны стояла большая задача – приступить к строительству успешного, независимого государства. Четко понимая, что этого можно достичь лишь руками талантливых, квалифицированных специалистов, Первый Президент Абхазии Владислав Ардзинба задействовал все имеющиеся рычаги для подготовки кадров. Тогда руку помощи Абхазии протянул друг Владислава Ардзинба – Первый Президент республики Башкортостан Муртаз Рахимов. По его распоряжению 60 молодых людей из Абхазии были зачислены в вузы Башкирии. Среди них ныне известный в Абхазии и за ее пределами как один из лучших хирургов Руслан Смыр. «Все мои однокурсники стали достойными, хорошими врачами», – говорит он.

После окончания вуза Руслан Смыр вернулся на Родину и уже более 20 лет успешно работает на родной земле, повышая престиж отечественной медицины. Свидетельством тому служит то, что на лечение к нему приезжают люди из-за рубежа. Все эти годы он активно поддерживает связи с российскими коллегами:

– Я учился в Уфе. Естественно, в России у меня много личных связей. Мы регулярно созваниваемся с коллегами, обмениваемся опытом, консультируемся по различным вопросам. Так, в 2017 году к нам приехали ректор Башкирского государственного медицинского университета, академик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан Валентин Павлов и заведующий кафедрой факультетской хирургии, профессор Махмуд Тимербулатов. Мы совместно с ними провели одну из самых тяжелых операций в области урологии, которая длилась более семи часов. Вся операция транслировалась в конференц-зале, где собрались хирурги со всей республики. Абхазские медики убедились в огромном потенциале миниинвазивной хирургии. Вскоре после этого на базе республиканской больницы было открыто отделение эндоскопической и миниинвазивной хирургии. Используя сложное технологическое оборудование, эффективно делать в Абхазии оперативные вмешательства – большой успех.

Более двух лет в Абхазии проводятся высокотехнологичные операции, от абдоминальной – брюшная полость, до торакальной – грудная клетка. Рабочий график у Смыр максимально плотный. Я сама наглядно в этом убедилась. Без отдыха и обеденного перерыва, без тени усталости на лице, он виртуозно провел три операции за один день (материал об этом вышел в предыдущих номерах газеты). Я спросила у Руслана Смыр, как это ему удаётся. Он ответил так:

– Любая работа сложна. А я не устаю от своей работы. Конечно, бывает тяжело. Но если ты отучился, приобрел знания и можешь оказать помощь людям, и у тебя это получается, компенсирует все трудности в работе.

Кроме того, Руслан Смыр уверен, что без любви к работе и к пациентам медик не станет работать более трех лет:

– Никакой врач не сможет работать, не любя свою профессию. Он просто не выдержит. Если не можешь лечить, любить человека, и нет желания получить результат, то не сможешь и выполнять свои обязанности. А когда ты любишь профессию и есть результат от твоей деятельности, то тебя к пациентам будет тянуть.

Так мы начали беседу. Однако вскоре сменили тему. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране работников редакции интересовали вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Руслан Смыр отметил, что его сфера деятельности, как, наверное, и все отрасли страны, будет ощущать последствия пандемии даже после ее окончания:

– Раньше у нас была максимальная нагрузка по 2-3 плановых высокотехнологичных операций в день. В прошлом году мы провели 300 плановых операций. В этом году всего 100. И это последствия пандемии, которые и в дальнейшем будут сказываться на нашей работе.

В беседе не обошли стороной и работу Гудаутского COVID-госпиталя. Руслан Смыр отметил, что врачи республиканской больницы принимают активное участие в лечении коронавирусных пациентов, и многие медики по 2-3 раза несут недельную смену. А что касается медработников, отказывающихся работать в COVID-госпитале, Руслан Смыр пояснил, что для решения этого вопроса нужен комплексный подход:

– Нужно составить штатное расписание. Медики должны понимать, кто в каком месяце дежурит, в какую бригаду входит, и сколько по времени будет там находиться. Кроме того, нужны соответствующая оплата и условия соблюдения карантина. Нужно с пониманием относиться к работникам. К примеру, есть врачи, которые страдают различными заболеваниями и являются уязвимыми к этой болезни. Также у многих малолетние дети, пожилые родители. А после недельной смены в ковидном госпитале, персонал должен соблюдать режим самоизоляции, и не у всех есть такая возможность. Для этого, чтобы четко понимать, сколько у нас кадров, кто может отправиться в центр, нужно составить график, и тогда поочередно на равных условиях будут работать медики.

Моих коллег интересовали ключевые меры предосторожности от заражения коронавирусом. Руслан Смыр отметил, что для выработки крепкого иммунитета, прививать здоровый образ жизни нужно с раннего детства:

– Да, по тем клиническим проявлениям, которые мы видим, и то, что мы можем анализировать, исходя из мировой статистики, коронавирус не опасен для детей. Однако есть дети с врождёнными пороками, различными заболеваниями, и эта категория в группе риска так же, как и пожилые люди. Нужно переориентировать наши возможности и прививать здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом с детского возраста. Многие люди, контактировавшие с носителем вируса, могут не заразиться, и это благодаря их иммунитету. А что касается мер предосторожности, то мы сосуществуем с множествами видов бактерий и инфекций. У нас в организме достаточное количество микроорганизмов, бактерий, вирусов, которые нам помогают жить. Когда равновесия защиты и агрессии микроорганизмов нарушаются, тогда начинается болезнь. Поэтому нам нужно тщательно мыть руки с мылом и использовать средства защиты, чтобы большое количество бактерий не попало в организм.

Следующим вопросом для обсуждения был отток пациентов за рубеж. Для устранения этой проблемы Руслан Смыр считает необходимым формирование правильной расстановки возможностей нашей медицины:

– Нужно составить перечень наиболее распространенных заболеваний и понять, что мы можем лечить, а что нет. Ни одна страна в мире не может в комплексе обеспечить все здравоохранение на своей территории. Есть распространенные заболевания, по которым проводят 1000 операций в год. А есть редкие, которые возникают в 10 лет один раз. Никому не выгодно содержать оборудование и целый штат работников для лечения заболевания, которое выявляется в 10 лет один раз. Для решения этой проблемы зарубежные страны заключили договор, на основе которого создан совместный центр для лечения сложных редких заболеваний. Когда в этих странах появляются пациенты с редкими недугами, они направляют их в этот центр. Нам нужно последовать их примеру. У нас есть стратегический партнер, и дружественная страна Россия, которая может оказать помощь. Также у нас есть резервный фонд, чтобы оплатить сложные операции, и мы должны понимать, что для операции на аппендицит не нужно отправлять пациента в другие страны. Да, у многих пациентов присутствует и психологический фактор, что где-то лучше лечат, чем на Родине. Однако это не так. У нас хороший врачебный потенциал. Все мы учились в России, с теми же ведущими врачами РФ. Нам преподавали одни и те же лекторы и знания давали одинаковые. У нас 90% молодых докторов могут работать на современном оборудовании. Что касается старшего поколения, то себя они зарекомендовали еще с военных времен. Сделали всё, что от них зависело. Есть мировая практика, согласно которой пожилые врачи работают в виде консультантов. Старый опыт важен. Молодым специалистам нужно советоваться с опытными врачами. У нас есть пациенты, которые приезжают к нам на операции из Сочи. В перспективе нам нужны три оснащенные современным оборудованием больницы и один вертолет с санитарной авиацией.

Передовые технологии и высокотехнологичные оборудования применяются при проведении операций в отделении эндоскопической и миниинвазивной хирургии. С большим воодушевлением Руслан Смыр рассказывает о тонкостях своей работы:

– На миниинвазивный метод оперирования перешел весь мир. Это высокие технологии. Одним из многочисленных преимуществ миниинвазивных операций является малотравматичность. При обычной лапаротамии травмируется организм. А во время миниинвазивной хирургии нет. Без разрезов, с помощью проколов вводим в брюшную полость или в грудную клетку специальные технические приспособления, с помощью которых удаляем больной орган. Проколы заживают бесследно. И это лишь малая часть преимуществ нашей работы.

За 20 лет работы количество спасенных жизней Русланом Смыр перевалило за пять тысяч. Несмотря на заманчивые предложения со стороны российских коллег, он верен работе на родной земле:

– Таких соблазнов как переезд в другую страну не должно быть. Если ты выбрал себе путь, то должен несмотря ни на что работать. Тогда будет эффективность от твоей деятельности. Наше отделение – это большое достижение для отечественной медицины. У меня есть возможность работать, использовать навыки и помогать людям, а это главное в моей профессии.

Помимо рабочей практики, Руслан Смыр ведет научную деятельность. В ближайшее время планирует защитить докторскую диссертацию, преподает в Абхазском государственном университете. Хочется верить, что в нашей стране вырастет не одно поколение таких Русланов – высококлассных хирургов, и не только. Главное, чтобы всем им дали возможность реализовать свои навыки. Умение, желание, талант и комфортные условия – ключевые звенья в любой работе.

Материал подготовила Мадина ЧАГАВА

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА