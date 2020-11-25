ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Внимание дорогому

Журналист Индира Барцыц освещает работу Детского фонда Абхазии и проблемы подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Представляем вам интервью с психологом ДФА Анной Торгашовой.

Пока в Абхазии нет Реабилитационного центра для подростков, у кого возникли проблемы с законом. Юридическая, психологическая и социальная помощь несовершеннолетним осуществляется сотрудниками Детского фонда Абхазии. В сентябре 2018 года начала работать Общественная приемная ДФА для детей и семей подростков, созданная по программе поддержки гражданского общества ЕС и ПРООН.

Психолог Анна Торгашова. Родилась в Сухуме. Специалист по клинической психологии, практикует с 2005 года. Анна – дочь кавалера ордена Леона, летчика Юрия Торгашова, погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Последние годы связала свою работу с трудными подростками. Сложилось так, что она также работает в кризисном центре Ассоциации женщин Абхазии. Сегодня Анна активно работает с несовершеннолетними подростками, находящимися под опекой Детского фонда Абхазии. Некоторые из подопечных, к сожалению, имеют проблемы с законом, отличаются девиантным поведением. Несмотря на столь юный возраст, успели побывать в местах временного заключения.

Психолог Анна Торгашова вместе с сотрудниками ДФА старается сделать все, чтобы судьбы этих подростков не сломались, чтобы эти подростки, находящиеся в группе риска, не совершали того, что потом может испортить их дальнейшую жизнь. Из этических соображений Анна не называет фамилии мальчиков, ограничившись только тем, что одни живут в г. Сухуме, другие – в одном из городов Абхазии.

Психолог с каждым подростком работает индивидуально. Дети попали в сложную жизненную ситуацию, но благодаря психологической поддержке, постепенно «оттаивают» в атмосфере доверия и сотрудничества. Благодаря частым консультациям, один из сухумских подростков стал меняться в лучшую сторону. Раньше он был в замкнутом психологическом состоянии, но постепенно поверил в себя, стал посещать школу, а теперь завершает учебу. Мальчик во время бесед с психологом обсуждает выбор будущей профессии, связанную с военной тематикой.

«Он пережил серьезный стресс. Не посещал школу, стоял на учете в милиции, драчливый. Но это уже в прошлом, он прошел курсы молодого бойца, мечтает стать военным. Когда я увидела столь серьезные изменения, то меня переполняло чувство гордости за него. Я рада, что наши беседы были не напрасны. Самое важное – дать понять ребенку, что он всегда может рассчитывать на вашу поддержку и понимание. И как бы он не запутался, у него есть, кто ему поможет и вместе мы справимся», – делится своими впечатлениями Анна Торгашова.

Второй герой, сухумский подросток, также попавший в достаточно серьезную ситуацию (был пойман на краже), но благодаря действиям сотрудников Детского фонда Абхазии избежал тюремного заключения. Суд назначил денежный штраф. «У нас с ним теперь доверительные отношения. Подросток на пороге взрослой жизни. Я считаю нашей маленькой победой то, что этот парнишка уже рассуждает о будущем, о том, кем станет. Это – показатель желания изменить свою реальность, вера в себя и свои возможности», – говорит психолог.

Речь идет о подростке из семьи разведенных родителей. Он часто был предоставлен сам себе. Отец ушел, у него другая семья и он никак не участвует в воспитании своего младшего сына, которому едва исполнилось 14 лет. Психолог Торгашова вместе с сотрудниками Детского фонда Абхазии нашла отца, чтобы напомнить ему о младшем сыне. Мальчик очень нуждается в отцовском внимании. Отцу напомнили об обязанности содержания своего ребенка до совершеннолетия. Пассивное отношение отца к сыну поразило сотрудников Фонда. «Неужели в нашем патриархальном обществе надо напоминать, что есть дети, о которых родители обязаны заботиться?!», – возмущена председатель ДФА Асида Ломия. Отец подростка – рабочий человек, но никаких особых эмоций информация о необходимости проявить участие к сыну у него не возникло. Мать, пытаясь заработать на жизнь в летнее время в курортном городе, уезжает, оставляя своего сына-подростка одного, без средств к существованию, полагаясь на его самостоятельность. Такая «свобода» и привела к мелкому воровству, последовавшему за этим приводу в милицию, затем и постановке на учет в отделе по делам несовершеннолетних. О школе вообще даже не упоминалось в разговоре. У мальчика был голодный обморок на улице, неравнодушные люди вызвали «неотложку», которая доставила его в больницу. Его реанимировали. Благодаря соцработникам и сотрудникам ДФА юноше доставляли еду, затем отвезли к матери.

«Почему сегодня у нас случается такое?! Вполне понятно его поведение. Он совсем мальчишка, брошенный и предоставленный сам себе. Такая жизнь толкнула его на мелкое воровство. Слава богу, его вытащили из этого состояния. Несмотря на то что ему тяжело, мы его вытянули и развернули в другом направлении»,– говорит Анна. Этот оступившийся мальчик оказался талантливым. Его интересует современная эстрадная музыка, цифровые технологии. Ему не чуждо развитие, в связи с чем сотрудники ДФА обратились в частную компьютерную школу с просьбой принять подростка бесплатно. Глава компьютерной школы проявил гуманность и принял мальчика в школу на бесплатной основе. По мнению Анны, его нельзя считать уже оступившимся трудным подростком. Теперь он пишет музыку, может на компьютере монтировать видеоролики. Разве это не удача?

Безусловно, не все так радужно в деятельности психолога… Она сталкивается с некоторыми трудностями, работая с двумя другими подростками, живущими в другом городе. И дело не в том, что они находятся далеко от столицы, и чтобы с ними вести психологическую работу, нужно выезжать. Стоит отметить, что один из них из благополучной семьи. «Психолог занимается с девиантными подростками в силу своих возможностей, но и в этой борьбе за личность ребенка присутствие и участие родителей очень важно. Родителям кажется, что их усилия тщетны и ограничены. Порой они сдаются и не осознают, что тоже должны продолжать бороться за своего ребенка до конца, не потерять его заблудшее сознание в дебрях криминальной среды», – считает Анна. Только союз психолога и родителей может помочь уберечь от уличной «липучей» криминальной психологии. В данном случае семья мальчика старается взаимодействовать, и не мешает процессу, считает Анна. Речь идет о детях, которые все еще остаются в группе риска, поскольку они уже побывали в следственном изоляторе, имеют стремление к криминальному образу жизни. Кто знает, возможно, они не были поняты в семье, не чувствовали авторитет родных. Анна и ее коллеги Детского фонда продолжают серьезную психологическую работу с этими подростками. У них были серьезные конфликтные ситуации в школе, которые привели к ломке психики.

«Я буквально кричу об этом, пытаясь привлечь педагогов, поскольку сама по первому образованию педагог. Нельзя подростка ставить на учет в милицию только за то, что он пропускает уроки или агрессивно себя ведет с преподавателями, либо дерется, или не желает учиться», – считает психолог Анна. Существует практика, когда от таких мальчишек 8-9 классов дирекция школы просто старается избавиться. Школьникам, поведение которых не соответствует общепринятым нормам, устраивают собрания, где всячески клеймят, заявляя порой, что единственный выход – это исключение, либо переход в другую школу, куда могут не принять. Такие подростки портят общую школьную пастораль благополучия и стабильности. По ее мнению, в отношении некоторых трудных подростков необходима организация психологической помощи. Таких детей называют хулиганами, малолетними преступниками, по которым «плачет» тюрьма. Состояние неуверенности в себе и «отверженности» у подростка достигает такой стадии, когда он сам хочет изолироваться от своих сверстников и перестает посещать школу. Сегодня с школьными психологами не выстроена какая-то общая линия, в современных школах должно быть стремление не только к качественному образованию, но и должен проводиться мониторинг общей напряженности.

Школьные педагоги сегодня не хотят в силу своей занятости и малооплачиваемой деятельности уточнять причины такого асоциального поведения подростков. Чаще всего они ограничиваются вызовом родителей в школу, если и они не могут повлиять на ситуацию, то дирекция обращается к инспекторам по делам несовершеннолетних.

«Я всегда говорила, что девиантное поведение подростка не формируется в течение короткого периода времени. Что такого может сотворить 16-летний подросток, чтобы его лишать возможности завершить учебу со сверстниками? Что стало причиной его озлобленности в отношении учителей или своих сверстников, почему наблюдается такое психическое отклонение, которому наверняка есть объяснение», – считает Анна. Поэтому необходимо внимание школьного психолога к таким ученикам, проведение психодиагностики, тестирования, выявление и разрешение возникших проблем со сверстникам, учителями, родителями. Анна с огромным уважением относится к педагогам, многолетний опыт которых вызывает признательность не только среди коллег, но и учеников. Раньше в школах не было психологов, и советская педагогическая школа играла важную роль, педагоги старались понимать возрастные особенности подростков, уделяли внимание детям, чье поведение резко отличалось от общепринятых норм.

Психолог считает, что педагогический опыт Антона Макаренко (1888 – 1939) и его последователей не утратил своей актуальности и в наше непростое время. Основа методики Макаренко – воспитательный коллектив, в котором дети связаны общими дружескими бытовыми и деловыми целями, и это взаимодействие служит комфортной средой для развития личности. Сегодня психолог Анна Торгашова старается скорректировать поведение подростков, снизить агрессивность, понять и принять в таком сложном возрасте и непростой жизненной ситуации. Анна старается повлиять на судьбы будущих граждан страны, оказывая им конфиденциальную психологическую помощь. Основная задача – подойти к вопросам и проблемам с детьми и подростками комплексно. Как психолог Анна убеждена, что только в таком случае можно достичь позитивного результата при общении с ними, достучаться до них и проработать их переживания, стрессы, травмы, чтобы скорректировать девиантное поведение. Ее подопечные знают, что от них не отвернулись, что им помогают, что нет ничего предосудительного в консультациях специалиста, организованных Детским фондом Абхазии. Сегодня до 70 человек по республике находятся на учете в отделах по делам несовершеннолетних. Практически все они нуждаются в коррекционной психологической помощи. Подростков с девиантным поведением, имеющим опыт правонарушений, выявить очень сложно, считают в Фонде. Есть социальные службы, инспекторы ПДН, которые работают с трудными подростками, но не всегда превентивные меры помогают. Иногда оказывается поздно, и мы теряем детей в подростковом возрасте.

Индира БАРЦЫЦ

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: обществоАвтор: Индира БАРЦЫЦ