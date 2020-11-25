СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии глубоко опечален уходом великого труженика-бессребреника, искреннего патриота, потомка абхазских махаджиров, академика АН РА, депутата двух созывов Народного Собрания Республики Абхазия, оставившего заметный след в абхазоведческой науке и политике АЧУГБА ТЕЙМУРАЗА АЛИЕВИЧА и выражает соболезнование родным и близким. Вечная тебе память, Теймураз Алиевич, дорогой наш друг, брат и соратник.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: обществоАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии