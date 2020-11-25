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25.11.2020
Номер: 114
Выпуск: 3992
Рубрика: общество
Автор: Политсовет Народной партии Абхазии
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Политсовет Народной партии Абхазии глубоко опечален уходом великого труженика-бессребреника, искреннего патриота, потомка абхазских махаджиров, академика АН РА, депутата двух созывов Народного Собрания Республики Абхазия, оставившего заметный след в абхазоведческой науке и политике АЧУГБА ТЕЙМУРАЗА АЛИЕВИЧА и выражает соболезнование родным и близким. Вечная тебе память, Теймураз Алиевич, дорогой наш друг, брат и соратник.
Номер: 114
Выпуск: 3992
Рубрика: общество
Автор: Политсовет Народной партии Абхазии