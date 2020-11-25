КРОВАВАЯ ОСЕНЬ ПОД НАЗВАНИЕМ ВТОРАЯ КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА

«Одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана.

В человеке просыпается обезьяна».

И.А. Бунин

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Армения обязалась вывести свои войска из региона.

Россия направила в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники для контроля за прекращением огня и военных действий.

КАК НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Скажу сразу: мне категорически не нравились методы ведения «бархатной революции» в Армении, которая состоялась в апреле-мае 2018 года под лозунгом «Сделай шаг, отвергни Сержа». Руководил этим «шагом» Никол Пашинян. Он поощрял участие в митингах не только студентов, но и даже учеников образовательных учреждений (кстати, Пашинян никакого соросовского диплома не имеет, он учился на отделении журналистики филфака Ереванского госуниверситета, но на последнем курсе был исключен из вуза за прогулы, несмотря на отличную успеваемость).

О своих опасениях я неоднократно писал своим ереванским друзьям, в том числе известным поэтам, главному редактору журнала «Ахбюр» Тадевосу Тонояну, Алексану Гомцяну и другим. Меня всячески успокаивали, советовали не волноваться, мол «это их право, они сами стремятся на митинги, их невозможно остановить» и т.д.

Я писал и о возможном трагическом расколе армянского народа на «бывших» и «новых», на «своих» и «предателей».

К сожалению, сразу же после «бархата», когда премьером республики стал Никол Пашинян вместо подавшего в отставку Сержа Саргсяна, мои опасения начали «претворяться в жизнь». Так, чудовищным решением министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна (не путать с президентом НКР) были лишены финансирования почти 100-летние легендарные детские издания «Канч», «Ахбюр» и «Цицернак», занимавшие заметное место в культурном пространстве армянского народа. Издания были закрыты, хотя республиканский бюджет предусматривал расходы на их выпуск и содержание редакций. Скажу, что все крупнейшие армянские писатели свои первые литературные шаги делали на страницах именно этих изданий. Я, встревоженный не на шутку, написал «Открытое письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну», надеясь, что он, писатель-журналист и учредитель-издатель газеты «Айкакан жаманак» («Армянское время»), с пониманием отнесется к моей просьбе и сохранит эти детско-юношеские издания. Я наивно полагал: если не он, то кто, ведь сам бог велел? «Письмо», которое было опубликовано в нескольких электронных информагентствах, а 13 апреля 2019 года и в газете «Грапарак», не удостоилось ответа Пашиняна. Зато я получил несколько, мягко говоря, грубых откликов от его фейсбучных фанатиков. Не изменило ситуацию и обращение правления Союза писателей Армении. Затем тот же министр закрыл институт усовершенствования учителей, телевизионную учебно-историческую программу «Ай аспет» («Армянский рыцарь»), позже заявил, что «в Армении очень много лишних учителей – их около 10 тысяч, которые подлежат сокращению» (см. мою реплику от 25 июля 2019 г. на ФБ). Дальше больше: решением того же министра изучение арменоведческих предметов стало необязательным в высших учебных заведениях, только по желанию студентов… Очень серьезно обсуждался вопрос закрытия Академии наук …

Не говорит ли это о разложении единой системы образования и науки, а в конечном счете и системы управления, ведь известно, что с краха образования и науки начинается крах государства и нации?

19 октября 2019 года на своей странице Фейсбука я опубликовал реплику, в которой с сарказмом сообщил, что меня утешает то, что Араик Арутюнян, к счастью, не является министром обороны…

Почему пишу об этом так подробно?

Потому что, как гласит моя сохранившаяся на ФБ реплика от 5 июля 2019 г., «наше разложение началось после закрытия детско-юношеских изданий «Канч», «Цицернак» и «Ахбюр»…

На поверку оказалось, что такой же хаос царил не только в других гражданских учреждениях, но и в судебной системе. Общество раскололось, бездна увеличивалась…

К сожалению, серьезные недостатки были, как война показала, и в работе министерства обороны.

Кстати, об этом говорил и сам Пашинян 13 ноября во время прямого эфира по Армянскому телевидению. По его словам, «есть определенные упущения организационного характера». В частности, «безнадежно устарели действующие традиционные мобилизационные планы, они не соответствуют современным реалиям. Это касается и потенциала контрактных войск. К сожалению, все это стало известно только во время ведения боевых действий». Об этом мог не знать я, но главнокомандующий был обязан знать.

СПАСИТЕЛЬ НАЦИИ ИЛИ ЕЕ ПРЕДАТЕЛЬ?

Не буду обвинять Никола Пашиняна в предательстве. Не хочу и не могу. И не потому, что «Не суди – и не судим будешь». Потому что, как писал Евгений Евтушенко:

если сотня, воя оголтело,

кого-то бьет,– пусть даже и за дело! – сто первым я не буду никогда!

Одни считают, что Пашинян «слил» Арцах по заранее составленному и только ему известному плану. Более того, он специально был приведен к власти, чтобы «слить» Арцах. Кстати, определенные подозрения появились и у меня, когда Пашинян сразу же, став премьером, заявил и потом неоднократно повторял, что Армения готова на уступки настолько, насколько готов на уступки Азербайджан, что обоюдные уступки должны соответствовать интересам армянского и азербайджанского народов. Потом он заговорил о своей готовности на болезненные уступки.

«Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готов капитулировать»,– на своей фейсбучной стене четко вывел Пашинян 26 октября. Возникает резонный вопрос: почему готовый на болезненные уступки Пашинян ранее отказался от согласованного с Алиевым предложения Путина завершить войну на условиях возвращения азербайджанских беженцев, в том числе и в Шуши? Кстати, по этому поводу Путин впоследствии сказал, что он был удивлен его такой позицией. И еще он сказал, что звучавшие сегодня «обвинения в предательстве в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеют под собой оснований».

И вдруг как гром средь ясного неба: подписание 9 ноября позорного соглашения о прекращении огня, хотя за несколько часов до этого Пашинян сделал запись на ФБ: «Бои за Шуши продолжаются», а официальный представитель МО Армении Арцрун Ованнисян по-военному бодро докладывал армянской общественности: «В окрестностях Шуши бои продолжаются. Подразделения Армии обороны удачно выполняют свои задачи, лишая противника инициативы. Это – истинное положение вещей. Остальные необоснованные мнения отвергайте». Не менее оптимистично был настроен и президент Арцаха Араик Арутюнян: «Военные действия продолжаются по всей линии фронта Республики. Каждый из нас должен твердо стоять на своих позициях, и положительный исход будет гарантирован. Я верю».

Так что же произошло, как же в течение кратчайшего времени пала неприступная крепость Шуши?

В результате подписанного соглашения каждая сторона, имеющая какое-то отношение к войне, получила то, чего так долго желала:

Россия – присутствие в виде миротворческих войск в Арцахе, что в полной мере соответствует жизненным интересам армянского народа;

Азербайджан – свои семь районов;

Турция – упрочнение на Южном Кавказе.

И только маленькая Армения, лишившись своей исторической колыбели и удостоившись редких, подозрительно сочувственных европейских ахов-охов, осталась со своей болью и горечью, со своей скорбью наедине...

Другие же уверены, что Пашинян вынужден был по представленным военными аргументам подписать соглашение о прекращении боевых действий. И только история оценит его подвиг, спасший тысячи жизней солдат и Карабах от полного исчезновения… Более того, современники не в силах оценить мужество премьер-министра, подписавшего соглашение об окончании войны. История вытащит его из петли и водрузить памятник на центральной площади Еревана. Но оценят его только последующие поколения...

На этот счет более четко высказался журналист и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Ганапольский: «Он (Пашинян) принял тяжелое политическое решение, которое, конечно, осудят армяне и уже осуждают. Он принял решение сберечь свой народ. Это ответственное решение для государственного деятеля. Он проиграл битву, но выиграл войну».

ДОСТОЙНЫЕ ВОСХИЩЕНИЯ

Пока в Армении продолжаются попытки перекладывания ответственности друг на друга за военные неудачи и оппозиция собирает многотысячные митинги с требованием отставки Пашиняна, я хочу сказать, что вся тяжесть войны легла на плечи в основном военнослужащих-срочников. Эти 18-20-летние мальчишки, вчерашние ученики, буквально рвались на смертельный бой и полегли тысячами, но ни на одном участке фронта ни на шаг не отступили. Они достойны восхищения и останутся в нашей памяти навсегда; все почти 5000 погибших (по неполным данным).

Вторую Карабахскую войну проиграли все: политики, политологи, информагентства, программисты, «фейсбучные полководцы»… Но только не армянские солдаты, которые на передовой делали не просто все возможное, чтобы сдержать натиск врага – они совершали чудеса героизма даже тогда, когда Шуши, оказывается, «полностью был взят под контроль» азербайджанской армии. Хотя армянские солдаты, находящиеся в Шуши, даже не подозревали об этом. По сообщениям военных корреспондентов Телеграмм-канала WarGonzo, которые находились на передовых позициях боевых действий с первых дней войны, «Шуши военным путем не был взят. Это совершенно точно». Более того, как утверждают военкоры, в городе находился целый батальон Армии обороны Арцаха. 10 ноября должны были прибыть еще 400 армянских бойцов, но в пять часов утра они получили команду «отбой».

Наш низкий поклон армянским солдатам.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

…16 ноября Никол Пашинян заявил, что считает себя «ответственным №1 за сложившуюся ситуацию в Арцахе и что он должен предстать перед судом армянского народа». Но это, конечно, не значит, что он подаст в отставку. И это он отметил особо.

…18 ноября Пашинян на своей странице в Фейсбуке опубликовал обращение к «любимому народу и любимым соотечественникам», в котором заявил, что «настало время «поговорить о путях, методах и программах для преодоления сложившейся ситуации». Он представил дорожную карту из 15 пунктов, первый из которых гласит: «Восстановление переговорного процесса по статусу Карабаха в формате Минской группы ОБСЕ». Естественно, он себя назначил «претворителем этой карты в жизнь» и дал слово отчитаться о ее выполнении в июне 2021 года.

Хотя есть и много других мнений. Например, с призывом к Пашиняну уйти в отставку выступил даже президент Армении Армен Саркисян. Есть и такое мнение: «Проигравшие войну самураи делали харакири, чтобы спасти свою честь. В 1915 году армянские женщины и девушки, чтобы защитить свою честь, бросались со скал. В цивилизованных странах потерпевшие неудачу политики подают в отставку, чтобы спасти свою честь. Интересно, что же должен был сделать премьер-министр, сдавший восемьдесят процентов Арцаха и коридор через Мегри, если бы имел немного чести?»

…США и Франция ждут подробностей о роли Турции вокруг Карабахского конфликта. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Главы внешнеполитических ведомств США и Франции «признали, что предпринятые Россией действия привели к режиму прекращения огня, но также признали, что всё еще остаются вопросы, требующие ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции».

…Турция приступает к строительству железной дороги до Нахичевана с продолжением через юг Армении в Азербайджан. Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Азербайджан, который приступил к строительству дорог Физули – Шуши и Евлах – Ханкенди; проводит работы по началу добычи золота в Зангиланском районе (Ковсакан); обеспечивает инфраструктуру для телерадиовещания на взятых территориях; готовится к проведению крупнейшего тюркского музыкального конкурса в Шуши.

…Проект резолюции о необходимости признания Карабаха внесен в Сенат Франции.

…Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Он отметил, что Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. По его словам, с точки зрения международного права это означает, что Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. До этого, еще 22 октября, Путин говорил о том, что «нельзя забывать трагедии армянского народа в Первую мировую войну. Конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа. К сожалению, это факт, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жесткие преступления против армянского народа».

АРТАВАЗД САРЕЦЯН

На снимках: Степанакертский роддом после обстрела; российские миротворцы в Арцахе; символ мужества – армянский солдат Альберт Ованисян.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: политикаАвтор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН