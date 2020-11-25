НА ПОЛОЖЕНИИ ОСАДНОЙ КРЕПОСТИ?

Юриспруденция: факты, проблемы, суждения

Более десяти лет назад в Сухуме была создана юридическая консалтинговая компания «Консультант», которая осуществляла свою деятельность на всей территории Республики Абхазия, предлагая своим клиентам обширный спектр услуг в области права. Команда её специалистов стояла у истоков создания значительного числа бизнес-проектов на территории республики. Эта компания работает в сфере оказания юридических услуг и юридического сопровождения коммерческой деятельности юридических лиц. В компании работают девять юристов, а её бессменным руководителем является генеральный директор Олег Басария.

Олег Тенгизович Басария родился в 1977 году в Сухуме. После окончания Сухумской средней школы № 14 учился на историко-юридическом факультете АГУ по специальности «юриспруденция». Служил в Вооружённых силах Абхазии в пограничных войсках. После окончания АГУ заведовал кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин в Сухумской школе милиции, работал в Сухумской городской прокуратуре, затем в Генеральной прокуратуре РА – помощником Генпрокурора по надзору по рассмотрению гражданских дел в судах. Позже работал заместителем начальника отдела дознания и таможенных расследований в ГТК РА. Около 15 лет осуществляет частную юридическую деятельность. В 2009 году создал юридическую компанию «Консультант».

– Олег Тенгизович, как возникла идея создания вашей компании?

– Создание компании «Консультант» происходило в достаточно сложный период развития Абхазии, когда существовала острая необходимость в создании нормативно правовой базы, отвечающей требованиям современных реалий и способных сменить, таким образом, правовые рудименты прекратившего существование Советского государства. Осуществляя комплексное сопровождение деятельности компаний, нам зачастую приходилось сталкиваться с различного рода правовыми коллизиями, пробелами в законодательстве, нормы унаследованных советских законодательных актов отсылали к уже несуществующим на тот момент государственным органам, многие общественные отношения оставались неурегулированными. Учрежденная в тот период юридическая консалтинговая компания «Консультант» по сути стала неким связующим звеном, своего рода «мостиком» между представляемыми нашей компанией частными предприятиями и государственными органами. В ходе представления интересов наших клиентов довольно часто приходилось выступать первопроходцами в разрешении сложных, запутанных ситуаций, ранее не получавших своего разрешения.

Одной из приоритетных задач, которую ставит перед собой наша компания, является создание наиболее благоприятных и комфортных условий для лиц, принявших решение вести в Республике Абхазия коммерческую, трудовую, инвестиционную и иную деятельность.

– Как я поняла, вы не занимаетесь уголовными и гражданскими делами, в вашу компетенцию входят арбитражные дела, так называемые хозяйственные споры.

– Да, наша деятельность связана с осуществлением коммерческой деятельности субъектами предпринимательского права, в основном юридическими лицами. Это корпоративные нормы, налогообложение, договорная работа, аналитика, а также представительские функции при взаимодействиями с государственными структурами.

– Олег Тенгизович, ссылаясь на ваш внушительный юридический опыт работы, поделитесь вашей точкой зрения о проблемах, связанных с применением акта об амнистии в этом году, и общественном резонансе, который существует сегодня в нашем обществе вокруг этого вопроса.

– Амнистия – это мера, применяемая по решению органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или частичном освобождении от наказания. Сегодня она существует практически во всех государствах мира. У нас её история тянется со времён СССР в начале его образования. Применение амнистий обычно обосновывается соображениями гуманизма, однако амнистия имет и чисто практические задачи, они могут служить уменьшению лиц в местах лишения свободы в случае их переполненности. Как правило, амнистия объявляется в связи с важными государственными событиями или праздниками. У нас, как и в большинстве государств, отсутствует указание на категории лиц или преступления, по которым применение амнистии не допускается. Этих лиц определяет сам государственный орган, принимающий решение об амнистии. По общемировой практике она применяется к лицам, совершившим нетяжкие преступления, впервые совершившим их, к больным и так далее.

Эти решения принимает Парламент страны. При этом у нас амнистия принимается в виде постановления Парламента, в то время как в других странах решение об амнистии принимается в виде закона. С правовой точки зрения принятие амнистии в виде закона я считаю более правильным, т.к. закон для вступления в силу должен быть одобрен Президентом, а это дополнительный механизм, позволяющий избежать ошибок при принятии такого серьёзного нормативного акта. Президент может вмешаться в этот процесс, выйти с определёнными инициативами или претензиями, но окончательное решение принимают депутаты Народного Собрания. При этом в случае принятия амнистии Постановлением в качестве инициаторов могут выступать только депутаты Парламента.

При принятии акта об амнистии, необходимо учитывать два аспекта – юридический и моральный. Первый связан с тем, не нарушаются ли нормы, установленные законодательством Абхазии, а моральный аспект – целесообразность освобождения тех или иных лиц. С юридической точки зрения эта проблема законодательства Абхазии в целом. Многие положения, которые содержатся в нормативных актах, не раскрыты, не прописаны детально. И поэтому позволяют различным государственным структурам применять их именно по своему усмотрению в том виде, в котором они их понимают. Каждый может толковать их так, как ему удобно. Причём здесь нельзя сказать, что нарушен закон. Но, тем не менее в обществе возникают различные вопросы и недопонимания. Всюду, где оставлена какая-то недосказанность в законодательстве, если нет конкретики, возникают серьёзные споры в его реализации. К сожалению, по целому ряду причин у нас всё законодательство этим грешит. К тому же многие законы, использующиеся по сей день, уже устарели и не отражают реальное положение вещей.

– Приведите конкретный пример такого закона.

– Например, Закон об основах налоговой системы был принят в 1995 году. А сколько произошло изменений в этой области за 25 лет? В Закон, конечно, периодически вносятся различные изменения, но проблему в целом это не решает. Многие законы приняты, но они не работают. Например, тот же самый Закон о банкротстве или аудите.

– А ведь это мешает становлению нашего суверенного государства.

– Абхазия живёт в современном мире. Дистанцироваться от мировых процессов и жить на положении осадной крепости мы не можем. Есть наработанные схемы реализации бизнес-проектов. Просто мы за этим не успеваем. Несмотря на работу с иностранными инвесторами, но они к нам не спешат. Их пугает наше законодательство, его неопределённость, отсутствие конкретики по многим моментам и отсутствие практики его применения.

– Олег Тенгизович, сегодня в нашем обществе и в интернет-пространсве активно обсуждается вопрос продажи недвижимости Абхазии иностранным гражданам. Прокомментируйте эту проблему.

– В Абхазии мы строим демократическое общество, и каждый человек имеет право высказать свою точку зрения. Продажа недвижимости – это потенциально серьёзный актив государства. Государство в своём развитии должно исходить из того, какие у него есть активы, которые могут послужить привлечению финансовых средств, внесению капитала. Недвижимость в Абхазии является серьёзным потенциальным финансовым активом. Но вопрос в том, как его использовать. Возьмём, например, африканские страны с тяжёлой экономической ситуацией. Очень часто они богаты природными ресурсами: у них есть нефть, алмазы и другие полезные ископаемые. Но их добывают иностранные компании, у них невыгодные для государства контракты и вся потенциальная выгода от использования этих финансовых ресурсов уходит третьим лицам. А государство от этого толком ничего не имеет. Мы не хотим такой ситуации в нашей стране. Поэтому любое использование любых активов в Абхазии нужно тщательно продумать. Нужен чёткий план, чтобы это не навредило нашему государству. Люди высказывают опасения в связи с реализацией недвижимости, и они должны быть учтены. Было предложено много разных схем, и среди них, с моей точки зрения, очень разумные и прагматичные. Но то, что мы до сих пор их не реализовали, на мой взгляд, не соответствует интересам государства. С их помощью мы можем изменить и внешний облик нашей страны, и повысить благосостояние граждан. Я считаю, что можно найти схему реализации недвижимости в Абхазии, которая не навредит интересам нашей страны. Сегодня в Абхазии можно приобрести коммерческую недвижимость – гостиницу, ресторан, склад и так далее, однако все эти объекты до сих пор тотально не скуплены иностранцами. Запрещена только продажа жилого фонда иностранцам и юридическим лицам. Огульно всё продавать нельзя, должны быть определённые нормы и требования к покупателям. Должна быть выработана финансовая модель, определяющая выгоду государства и его граждан при реализации данного проекта.

– Может этот вопрос не решается из-за того, что им спекулируют определённые политические силы для решения меркантильных интересов в борьбе за власть?

– Я не политик и не хочу давать оценки действиям различных политических сил. С точки зрения юриспруденции, надо пробовать подвести под эту процедуру правовую базу, но разумеется, будут и те, кому это не понравится. Нужно делать выводы. У нас пока лишь ведутся разговоры, нет никакой конкретики. Этот вопрос имеет очень широкий спектр мнений. Нужно определить: какую можно продавать недвижимость, в какой форме, на каких условиях и так далее.

– Олег Тенгизович, подводя итог нашей беседы, можно сказать, что издавать законы и совершенствовать их должны депутаты Парламента, так как они являются нашей законодательной властью. Для этого Парламент должен состоять из высокообразованных людей с большим жизненным опытом. Не так ли?

– Я не хочу никому давать личностные оценки. Вопрос здесь не в возрасте. О человеке нужно судить по его достижениям. Я считаю, что попасть в высший законодательный орган страны должен человек, у которого есть какие-либо достижения. Причём в любой отрасли: на государственной службе, в коммерческой, научной деятельности, или в культурной. Однако на сегодня главным критерием прохождения в Парламент является волеизъявление избирателей, это наш главный демократический институт. В своё время Муамар Кадаффи, который трагически закончил свою жизнь, охарактеризовал демократию так: это когда меньшинство подчиняется мнению большинства. Судя по всему, большинство наших граждан устраивает всё, что у нас происходит. Мы живём сегодняшним днём, не смотрим в перспективу, и, к сожалению, забываем прошлое.

– Живём без «подушки безопасности?»

– К сожалению, да. Если мы сможем реализовать механизм соблюдения законов, то сразу почувствуем сдвиги. Мы слышим лишь лозунги о борьбе с коррупцией, о привлечении инвестиций в Абхазию, об искоренении криминала. Но мне интересен механизм реализации этих лозунгов. Его пока нет. Наше общество очень политизировано, однако хотелось бы больше прагматизма во всём этом. Лозунги очень приятно ложатся на слух, но нужно принимать непростые решения, может быть, непопулярные, не всеми одобряемые.

Беседу вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ