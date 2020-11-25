РАЗМЫШЛЕНИЯ НА COVIDНУЮ ТЕМУ

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Так получилось, что, поехав ненадолго вместе с дочкой в Москву (она там работает), я в стольном граде «застряла». Причина? Резко, как девятый вал накатившаяся на мир вторая волна коронавируса и ее следствие: страх в повышенной концентрации, пересмотр отношения к COVID-19 и к собственной безопасности в сознании людей изменили многое. На москвичах кроме страха сказался опыт, приобретенный ими в период весенне-летней волны, когда строжайшим образом, вплоть до штрафов и применения некоторых санкций, требовалось соблюдение всех правил борьбы с распространением инфекции в условиях пандемии. Напомню, это – самоизоляция старшего поколения, переход на дистанционную работу и учебу, непременное ношение масок и перчаток в общественных местах, во всех видах транспорта, закрытие театров, кино, ресторанов, кафе, спортивных площадок, фитнес-клубов, салонов красоты. А также многие разные другие виды ограничений преследовали лишь одну цель – сохранить здоровье человека.

А вот жители Абхазии продолжают пребывать в спокойствии и, я бы сказала, в определенном отсутствии чувства ответственности. Девиз большинства: «Ничего у нас не было и на этот раз не будет!» (Информацию из Абхазии получаю ежедневно и из разных источников). На таком отношении сказалось отсутствие опыта, а также непуганность – весна и лето, действительно, прошли спокойно, без трагических эксцессов.

Но на этот раз, как видим, «не прошло». У всех на виду и на слуху пугающие цифры заболевших, причем с немалым процентом тяжелых; количество носителей инфекции (тест положительный) и смертных случаев; переполненные больницы. А ведь во имя спасения жизней от каждого из нас требуется ответственность перед собой и близкими, неукоснительное следование предписаниям врачей и соблюдение ограничительных мер, вводимых руководством страны.

(Перечитала написанное. Все это читателям, как и всем живущим в Абхазии, конечно, известно. Наверное, это у меня написалось, чтобы как-то «оправдать» для самой себя задержку в Москве. Спорить с дочкой, переживающей за меня, бесполезно – налицо ее бескомпромиссный «богатый московский опыт борьбы с COVID-19». «Подогрела» ее и информация знакомых (все общение по телефону), что я не единичный случай – из Абхазии «вывезены» и другие родители элегантного возраста.

Короче. Путей к отступлению, то есть к возвращению в Сухум, у меня не осталось. Смирилась).

Жизнь в Москве течет однообразно. Книги. Телевизор. Общение с городом через окно. Но окно открыло мне и обратную сторону пандемии. А это – устройство своего быта населением и формы выживания разными предприятиями, прежде всего торговыми. Начну по порядку. По улицам Москвы замельтешили желтые, зеленые оранжевые куртки велосипедистов с большими коробками на раме велосипеда или за спиной гонщика. Доставка еды из кафе и ресторанов, работающих на вынос, достаточно привычна, но мелькают и новые опознавательные знаки популярных и уважаемых в столице супермаркетов: «Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Перекресток», «Магнит», «Пятерочка» и другие. Эти магазины предлагают приобретение у них всех видов товаров online.

Перейдя на заказную систему покупки продуктов и бесплатную доставку их из магазина домой (все заказывается по интернету, где магазином представлен весь их ассортимент с указанием цены), люди, прежде всего, исключили далеко небезопасную форму общения: поход в магазин, «путешествие» по прилавкам из зала в зал, возможные встречи и беседы со знакомыми, просто желание получить добрый совет от такого же словоохотливого покупателя или высказать свое мнение по какой-либо магазинной ситуации… Да, маски, да, перчатки, но перчатка может порваться, маска может съехать с нужного места. Обезопасить себя и других от любой неожиданности в период пандемии – дело серьезное. И это одна сторона. Но здесь и прямая выгода магазинам. Статистика уже подсчитала, что в период пандемии, несмотря на обязательное наличие любителей шопинга, число покупателей в торговой сети заметно падает – люди все же боятся лишнего общения.

Вот на выручку и пришла система заказов и доставки товаров из магазина – обе стороны в выигрыше. Большое развитие и востребованность получили уже существовавшие службы доставки. Часть магазинов пользуется услугами их курьеров, часть завела своих.

На эту систему перешла и моя дочка. И мы принимаем курьеров. Магазины оплачивают их работу – покупателей много, прибыль есть. И борются за каждого клиента: звонят и интересуются довольны ли мы качеством продуктов, скоростью доставки, вежливостью курьеров. А в принесенных пакетах нередко может лежать и небольшой подарок: магнитик с эмблемой магазина, сувенир. Пустячок, а приятно! Распространение всего передового, лучшего, в том числе всегда приветствовалось и поощрялось. Может быть, внедрение в нашу абхазскую сегодняшнюю действительность такой формы общения между магазином и покупателем внесло бы заметный позитив в борьбу с распространением инфекции, в здоровье людей?

И еще об одном, что меня заставило и удивиться, и задуматься. Это тоже на волне COVIDа. У нас закончился стиральный порошок, моющие и чистящие средства, салфетки и т.д. Дочка заказала все необходимое по интернету, оплатила сразу картой (оплата производится картой или наличными курьеру). Вскоре раздался телефонный звонок, и курьер спросил, как ему въехать во двор (территория охраняемая, для въезда автотранспорта нужно заказать пропуск, назвав марку и номер автомобиля). Когда курьер прислал в сообщении реквизиты автомобиля, мы удивились: у курьера, доставляющего, простите за деталь, туалетную бумагу, роскошный мерседес и блатной (как говорят) номер – три семерки. Каков же он сам? Ждем его звонка в дверь с определенным интересом. Ожидания не были обмануты. На пороге с сумками, из которых торчали рулоны белой и розовой бумаги, флаконы и пакеты, стоял импозантный, стильно одетый, спортивного вида человек лет 40-45 (как и все доставщики в маске и перчатках). «Из такого «мерса» и не мог появиться другой», – успела подумать я, и тут во мне заговорил уже долгое время дремлющий газетчик. И хотя дочка пыталась «незаметно» наступить мне на ногу, вопросы из меня посыпались. А курьер очень дружелюбно и, не смущаясь, отвечал на них.

Зовут его Андрей, ему 44 года, много лет – профессиональный тренер по большому теннису, в вечернее время проводил занятия в фитнесс-клубе. Назвал места работы. Женат, двое детей-подростков. Работа его обеспечивала очень хорошо. Когда весной в разгар первой волны коронавируса все позакрывалось, то отменились и его спортивные занятия. Семья, естественно, не голодала. Но без дела сидеть не хотелось. Да и заработок бы не помешал. По профессии для него работы, естественно, тогда не было, а магазины в это время набирали курьеров. «Не престижно? Не статусно?», – повторил он мой вопрос. И тут же ответил: «Непрестижно бездельничать и воровать». Когда летом открылись спортивные площадки, центры, клубы Андрей вернулся на свои рабочие места, но и курьерство не оставил, предполагал, что с COVIDом не покончено. И не ошибся. Сейчас он в отличие от многих не безработный.

Думаю, есть повод задуматься над этим и нашим читателям. А может быть и привести пример Андрея тем, кто в этой тяжелой, неординарной и труднопредсказуемой ситуации остался не у дел, но готов не к любой работе, а ищет подходящую для себя, соответствующую.

…Сегодняшняя ситуация в мире подтверждает, что жизнь вносит свои коррективы, не советуясь с нами. Она просто заставляет подчиняться им. Но вот чему именно подчиниться, это каждый должен решить сам.

Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва

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В России снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией следует ожидать с началом массовой вакцинации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на академика РАН, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

«Сейчас начнем вакцинацию, и должен начаться спад», – заявил Онищенко.

Он добавил, что коллективный иммунитет будет вырабатываться быстрее, если россияне будут болеть интенсивнее.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в ближайшие месяцы.

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

– 5 минут живут вирусы на руках человека, 2 суток – на металле и пластмассе, 10 суток – на поверхности стекла.

– Когда человек чихает, воздух с вирусами вылетает из носа со скоростью 150 км/час.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва