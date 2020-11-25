УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЙ КВИЦИНИЯ

На 83-м году ушел из жизни абхазский поэт, прозаик и публицист, член союзов писателей СССР, Абхазии и России Николай Квициния.

Николай Тарасович родился в селе Атаре Очамчырского района. Он – выпускник Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького и Московского литературного института им. А.М. Горького. С начала 60-х годов работал директором Абхазского радио.

Николай Квициния 20 лет был главным редактором литературно-общественного журнала «Алашара». С апреля 2004 г. по апрель 2010 г. возглавлял Союз писателей Абхазии. Печататься Н. Квициния начал в 1955 году. Его произведения публиковались в журналах «Алашара», «Амцабз», «Акуа–Сухум», газетах «Апсны Капш», «Апсны», «Советская Абхазия», «Республика Абхазия», «Е7ъаџьаа», «Литературная газета» (Москва), сборниках «Ерцахъ» и др. Перу Квициния принадлежат более 20 сборников стихов, поэм, рассказов, повестей, романов, афоризмов.

Н. Квициниа хорошо известен и как переводчик произведений русских, украинских, грузинских, армянских и других поэтов и прозаиков: А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, А. А. Блок, К. М. Симонов, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественский, А. А. Вознесенский, К. Ш. Кулиев, Э. Межелайтис, Р. Г. Гамзатов и др.

Союз писателей Абхазии выражает соболезнования родным и близким по случаю смерти Николая Тарасовича Квициния.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс