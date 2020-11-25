ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Михаилом Логуа, на которой было обсуждено состояние электроэнергетической отрасли и промежуточные результаты работы по выявлению нелегально подключённых к электросетям майнинговых ферм.

Михаил Логуа доложил о том, что нагрузка на сети превышает их пропускную способность на 30 %. В результате чего происходят сложно предотвращаемые аварии на источниках электроэнергии. Это привело к необходимости реализации комплекса мер по стабилизации ситуации – веерному отключению подачи электричества и отключению нелегально подключившихся криптоферм.

Он представил сведения о количестве криптопредпринимателей, прервавших свою деятельность в рамках проводимых «Черноморэнерго» мероприятий:

«Сотрудниками РУПа с 16 ноября реализуется комплекс мер по выявлению и отключению от сети нелегально работающих предприятий по добыче майнинговой валюты. За период с 16 по 23 ноября отключено 98 таких объектов с общим количеством потребляемой до отключения электроэнергии 46 265 кВт. В том числе по регионам: Гагрский район – 7380 кВт, Гудаутский район – 4450 кВт, Сухумский район – 4550 кВт, город Сухум – 7160 кВт, Гулрыпшский район – 5605 кВт, Очамчырский район – 8420 кВт, Ткуарчалский район – 7900 кВт, Галский район – 800 кВт».

Генеральный директор «Черноморэнерго» добавил, что прекращение деятельности нелегально подключённых «ферм» – мера необходимая.

«Отключение от сетей таких пользователей позволяет нам частично снять нагрузку с передающих и распределительных сетей. Межведомственной комиссией регулярно осуществляется мониторинг, в том числе уже отключенных объектов», – добавил Михаил Логуа.

На встрече речь шла и о мерах по регулированию деятельности крипто-предпринимателей. Логуа выразил солидарность с постановлением Народного Собрания-Парламента о запрете криптодеятельности в Абхазии с использованием мощностей Черноморэнерго и выразил готовность к реализации пунктов Постановления, добавив, что часть из них уже реализуется.

Премьер-министр рекомендовал усилить взаимодействие с местными органами управления для совместного выявления фактов осуществления деятельности по добыче криптовалют на государственных объектах и частных владениях в районах республики.

Кроме того, в рамках встречи были подняты комплексные вопросы работы РУПа, перспектив изменения ситуации в отрасли, организационно-технические проблемы работы ведомства.

Михаил Логуа сообщил, что в работе ведомства есть ряд проблемных вопросов, таких как неуплата счетов за потребление электроэнергии, изношенность вспомогательного оборудования и техники, нехватка универсальных специалистов и др.

«За многие годы физические и юридические лица задолжали «Черноморэнерго» около 2 млрд рублей», – сказал Логуа.

По словам руководства РУПа, общие долги «Черноморэнерго» перед внебюджетными фондами и налоговым ведомством составляют 300 млн рублей. Касаясь темы комплексного разрешения проблем отрасли, Михаил Логуа сообщил Премьер-министру, что по оценке специалистов это может стоить как минимум около четырех млрд рублей.

Александр Анкваб поручил руководству «Черноморэнерго» неукоснительно реализовывать совместно с другими уполномоченными структурами намеченные мероприятия по выявлению нелегальных пользователей электросетей и улучшению ситуации с энергообеспечением республики.

«Наша цель – пресечь деятельность тех, кто нелегально, бесплатно пользуется не хватающей электроэнергией», – завершил Премьер-министр.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации