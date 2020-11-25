О РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание, посвященное вопросам работы правоохранительных органов. В нем приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, врио председателя СГБ Роберт Киут, первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния. На совещании обсуждалась криминогенная ситуация в стране, меры, направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс