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25.11.2020
Номер: 114
Выпуск: 3992
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
О РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание, посвященное вопросам работы правоохранительных органов. В нем приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, врио председателя СГБ Роберт Киут, первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния. На совещании обсуждалась криминогенная ситуация в стране, меры, направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.
Номер: 114
Выпуск: 3992
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс