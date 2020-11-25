ДОГОВОРУ – ШЕСТЬ ЛЕТ

24 ноября 2020 года исполнилось шесть лет со дня подписания Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

«Положения Договора позволили вывести сотрудничество двух государств на новый высокий уровень. Подписанный документ создал новые условия для наращивания сотрудничества в разных сферах», – отмечается на сайте МИД РА.

Сегодня Республика Абхазия и Российская Федерация проводят активную работу по всестороннему взаимодействию. Достигнутый уровень межгосударственного сотрудничества позволяет находить взаимовыгодные решения по всему спектру вопросов. Республика Абхазия совместно с Российской Федерацией и далее намерена укреплять межгосударственный диалог во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: политикаАвтор: Сайт МИД РА