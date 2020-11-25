ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Россия-Абхазия

По итогам встречи президентов Абхазии и России А. Г. Бжания и В. В. Путина, состоявшейся 12 ноября 2020 года, утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.

Документ является логическим продолжением «Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014 года. Цели программы направлены на создание благоприятных условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и (или) содействии Российской Федерации. Сроки реализации мероприятий рассчитаны на 2-3 года. За этот период планируется осуществить гармонизацию законодательства во многих областях: экономике и финансах (бюджетная и налоговая политика, внешнеэкономическая и банковская деятельность, защита инвестиций), таможенном праве, энергетике, социальной сфере (медицина, образование, социальная защита) для укрепления государственности Республики Абхазия, повышения благосостояния и уровня социальной защищенности ее граждан.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс