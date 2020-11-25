ПРАВОВОЙ АКТ С ВЫСШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ

26 ноября 1994 г. Верховный Совет Республики Абхазия, возглавляемый основоположником современного абхазского государства Владиславом Ардзинба, принял Основной Закон страны. В тот же день В. Ардзинба был избран Президентом Республики Абхазия.

Конституция Республики Абхазия принималась в сложных послевоенных условиях и ее принятию предшествовала длительная история национально-освободительной борьбы абхазского народа. Исторически, юридически и морально обоснованное движение абхазского народа к утверждению своих политических прав столкнулось с военной агрессией Грузии. Отечественная война народа Абхазии 1992-1993гг. – самая важная веха в современной истории Абхазии. Жертвами и подвигом нашего народа мы выковали Победу, а вместе с ней – современную абхазскую государственность.

Номер: 114Выпуск: 3992Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»