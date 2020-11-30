ЕСЛИ РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, «НАТО БУДЕТ У СОЧИ»

Кавказ всегда привлекал внимание к себе сильных держав. Вследствие распада СССР и образования суверенных государств из бывших советских республик Закавказья Кавказский регион стал объектом интереса мировых держав.

В 1997 г. Конгресс США объявил Кавказ зоной жизненно важных интересов США. И с этого момента США начали активно проводить политику вытеснения России с Кавказа, Каспия и Средней Азии. Через три года, в апреле 2000 года, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что Кавказ является зоной жизненно важных интересов России.

Главная геополитическая цель США – достижение мирового господства, а главный противник – Россия. Для достижения желанной цели американские стратеги рассматривают различные методы – Кавказский регион может и должен стать опорным пунктом США и НАТО в продвижении их экспансии на Средний Восток и Центральную Азию. Для реализации данных планов США активно начали задействовать закавказские республики.

Все понимают, что между США и Россией идет борьба за постсоветское пространство. Как показали недавние события, конфликт между Азербайджаном и Арменией, Россия последовательно выступает за укрепление международной безопасности, стабильности на стратегическом и региональном уровнях. После подписания мирного соглашения по Карабаху влияние России в Закавказье заметно усилилось. РФ в очередной раз показала и доказала, что готова выступать гарантом достигнутых соглашений. Роль РФ в разрешении данного конфликта является дипломатической победой президента Путина, а введение российского миротворческого контингента в Карабах означает восстановление позиции России в Кавказском регионе. Действия РФ нанесли ощутимый удар по роли США в регионе.

РФ последовательно отстаивает свою позицию, влияние на Кавказе и открыто заявляет о том, что не желает вступления Грузии в НАТО. Если Россия потеряет свои позиции в Абхазии и Южной Осетии, тогда НАТО будет стоять рядом с Сочи. А этого РФ постарается не допустить.

Для закрепления в Закавказье Соединенные Штаты Америки проводили и проводят ряд мероприятий военного, военно-технического сотрудничества, направленные на повышение уровня обороноспособности Грузии. За последние несколько лет, 2−3 года, наблюдается активизация по поставке военной техники в Грузию (например, различные виды стрелкового оружия, противотанковые и ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы и т. д.). В 2019 году в Вазиани была построена и открыта военная база. Этот центр построен по аналогу американских военных центров по боевой подготовке.

А после событий в Нагорном Карабахе американские сенаторы призвали разместить в Абхазии и Южной Осетии международные «нейтральные» вооруженные силы, предварительно убрав оттуда российские войска. А самой Грузии – усилить уже непосредственно американское присутствие, включая военное. Ну и, разумеется, всячески поддержать стремление Грузии вступить в НАТО.

Американские сенаторы из состава так называемой Вашингтонской рабочей группы подготовили доклад «Грузия на Западе: политическая «дорожная карта» евро-атлантического будущего Грузии». Вот один из фрагментов данного документа:

«Усилить присутствие США в Грузии. Стратегия Грузии в сфере безопасности зиждется на тактике сдерживания. Любое американское присутствие в Грузии будет способствовать укреплению этой тактики и, что не менее важно, психологически поможет укрепить ощущение безопасности среди населения страны. В отсутствие официальных гарантий в области безопасности Соединенным Штатам следует дополнить свое незначительное военное присутствие, связанное с: 1) программой подготовки грузинских войск для осуществления операций в составе сил коалиции; 2) поддержкой тренировочного центра программы НАТО „Партнерство во имя мира“; и 3) объектами и логистикой в контексте переброски войск и техники из Афганистана на настоящем этапе и, в меньших объемах, в будущем, а также функционирования логистического узла, являющегося воротами в Центральную Азию».

Такой шаг со стороны США означает возврат к холодной войне.

Появление американских военных баз на территории Грузии представляет собой определенную угрозу начала военного конфликта с РФ. Однако НАТО вряд ли на это пойдет, так как ситуация на Кавказе сейчас обострена и дополнительные риски НАТО вряд ли нужны. Говоря о ситуации в Закавказье, необходимо иметь в виду тот факт, что во многом будущее НАТО будет зависеть от исхода американских выборов. Если раньше была преемственность, то есть кто бы ни побеждал в Штатах, у НАТО было свое видение, функция, роль в мире и так далее, то сейчас Трамп своими заявлениями и политикой эту ситуацию несколько поставил под сомнение. И даже если Трамп победит, то будущее Альянса будет туманно, и вряд ли в этой ситуации они могут говорить о расширении. Америка никогда не обеспечит территориальную целостность Грузии. Абхаз

ия и Южная Осетия не признают любой формы правления Грузии. Аджария также не желает быть донором Тбилиси, руководство которого находится на иждивении Вашингтона.

Реальный шанс сближения с Москвой будет только в том случае, если Грузия изменит свой курс, то есть Тбилиси должен перейти на многовекторную политику.

Исходя из сложившейся ситуации в регионе, США начинают закладывать в Закавказье бомбу замедленного действия, они будут дальше вести в регионе игру, цель которой – держать в напряжении прежде всего Россию и Иран, вынуждая их реагировать на развитие событий, а если удастся, то втянуть в конфликт.

Какими бы ни были намерения США, инициировавших дестабилизацию и войны в этом регионе, итогом стала утрата ими доминирующей позиции на Закавказье, и в целом на Кавказе.

Фарман КУЛИЕВ, заведующий кафедры истории, права и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС доктор исторических наук, профессор

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: политикаАвтор: Фарман КУЛИЕВ, заведующий кафедры истории, права и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС доктор исторических наук, профессор