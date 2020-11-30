АНДРЕЙ МАЛИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ ЧКВА

28.11.2020 г. В штабе Черноморского Казачьего Войска Абхазии прошел совет пяти организаций. Стояли вопросы о дальнейшем взаимодействии между организациями, оказание помощи нуждающимся, продолжение работы наших организации в это сложное для страны время. В ходе работы был решен вопрос об избрании председателя комиссии по наградам Черноморского Казачьего Войска Абхазии. Председателем избран Андрей Малия – ветеран Отечественной Войны Народа Абхазии 1992-93 годов, инвалид Отечественной Войны Народа Абхазии.

Малия Андрей Олегович занимается общественной деятельностью с 1993 года, на сегодняшний день является членом Союза Казаков Абхазии Казаков и казаков-ветеранов боевых действий, а также заместителем атамана по поощрению наградами личного состава. В комиссию вошли Председатель Русской Общины Абхазии Рязанцев Роман Сергеевич, руководитель отделения фонда «Отечество» Республики Абхазия – Надежда Борисовна Горяинова, руководитель фонда «Отечество» в Донецкой Народной Республики – Грубальская Оксана Евгеньевна, Атаман Гулрыпшского района – Давыдов Роман, Атаман Гагрского района – Дамир Козлов, представитель Казачества Абхазии в ДНР Константин Георгиевич Адактилос, председатель Союза Казаков Абхазии Казаков ветеранов боевых действий Шелест Владимир Иванович, заместитель президента фонда «Отечество» Казанджи Решит Ильясович, представитель в Москве и Московской области Пащенко Анатолий Геннадьевич, представитель совета ветеранов казаков Данилин Игорь Фёдорович, Ирина Алексеевна Завьялова (Гагрское отделение Русской Общины Абхазии), представитель Гагрского отдела Черноморского Казачьего Войска Абхазии Анатолий Аншба, Глухих Тимофей Иванович – советник Войскового Атамана по внешним связям.

Новый руководитель провёл совет, было принято решение, что все те, кто вошел в Совет, являются заслуженными людьми, которые безвозмездно помогали и помогают сегодня, как внутри Республики, так и за её пределами, активно участвуют во всех мероприятиях. Напомним, что наши организации не финансируются и представление на награду пишут члены организации, указывая за что, и при каких обстоятельствах человек заслужил награду, комиссия рассматривает, награждает или отказывает в получение награды.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и русской общины Абхазии

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии