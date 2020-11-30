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30.11.2020
Номер: 115
Выпуск: 3993
Рубрика: экономика
Автор: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РА
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Министерство финансов Республики Абхазия сообщает об открытом конкурсе на проведение работ по развитию прикладного программного обеспечения по автоматизации системы управления бюджетным процессом Республики Абхазия в части казначейского исполнения государственного бюджета Республики Абхазия 2020-2021 г.
C информацией о порядке участия в конкурсе, сроках и других подробностях можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Республики Абхазия (www.mf-ra.org).
Номер: 115
Выпуск: 3993
Рубрика: экономика
Автор: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РА