Главная




 
30.11.2020

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Министерство финансов Республики Абхазия сообщает об открытом конкурсе на проведение работ по развитию прикладного программного обеспечения по автоматизации системы управления бюджетным процессом Республики Абхазия в части казначейского исполнения государственного бюджета Республики Абхазия 2020-2021 г.

C информацией о порядке участия в конкурсе, сроках и других подробностях можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Республики Абхазия (www.mf-ra.org).


Номер:  115
Выпуск:  3993
Рубрика:  экономика
Автор:  МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РА

Возврат к списку

 