МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Министерство финансов Республики Абхазия сообщает об открытом конкурсе на проведение работ по развитию прикладного программного обеспечения по автоматизации системы управления бюджетным процессом Республики Абхазия в части казначейского исполнения государственного бюджета Республики Абхазия 2020-2021 г.

C информацией о порядке участия в конкурсе, сроках и других подробностях можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Республики Абхазия (www.mf-ra.org).

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: экономикаАвтор: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РА