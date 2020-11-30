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30.11.2020
Номер: 115
Выпуск: 3993
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СОТРУДНИКИ ГТК И СГБ ИЗЪЯЛИ 330 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРИПТОВАЛЮТ
25 ноября сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования ГТК РА совместно с сотрудниками СГБ по Гагрскому району провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в двух автомобилях Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Land Cruiser 200 под управлением граждан Абхазии обнаружили запрещённые к ввозу на таможенную территорию Абхазии оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 330 единиц, сообщается на сайте ГТК РА.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Номер: 115
Выпуск: 3993
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс