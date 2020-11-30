СОТРУДНИКИ ГТК И СГБ ИЗЪЯЛИ 330 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРИПТОВАЛЮТ

25 ноября сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования ГТК РА совместно с сотрудниками СГБ по Гагрскому району провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в двух автомобилях Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Land Cruiser 200 под управлением граждан Абхазии обнаружили запрещённые к ввозу на таможенную территорию Абхазии оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 330 единиц, сообщается на сайте ГТК РА.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс