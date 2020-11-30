САПЕРЫ МЧС РА РАСШИРИЛИ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГИ В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Саперы МЧС РА совместно с погрануправлением ФСБ России в Абхазии провели взрывные работы в Кодорском ущелье, сообщается на сайте МЧС РА.

На отдельных участках дороги общего пользования в Кодорском ущелье очень узкая проезжая часть, что затрудняет движение транспорта, делает его опасным и может привести к ДТП.

По просьбе Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники отдела пиротехники МЧС РА провели инженерные и подрывные работы по расширению проезжей части на опасных участках дороги. МЧС Абхазии напоминает, что с наступлением холодов и выпадением осадков в виде снега значительно возрастут угрозы схода лавин.

МЧС призывает водителей быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами на горных участках дорог.

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс