РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ МЕДИКОВ В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ЗА ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Руководство и члены Координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии (КСОРС), объединяющего 19 общественных организаций, наградили российских военных медиков мобильного многофункционального госпиталя за помощь в борьбе с коронавирусом.

Благодарственные письма, дипломы и грамоты вручили 101 военному специалисту во главе с начальником госпиталя Абдулмеджидом Магомедовым.

«Спасибо за то, что вы в это нелегкое время помогаете Абхазии бороться с коронавирусной инфекцией. Каждый день вы побеждаете эту болезнь. Мы очень признательны вам за личную самоотверженность, высокий профессионализм и внимание, проявленные при оказании помощи многонациональному народу Абхазии в борьбе с коронавирусом. Спасибо большое, дорогие наши врачи», – отметил председатель КСОРС Олег Юрченко.

Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию поздно вечером 18 октября для оказания медицинской помощи больным COVID-19. На следующее же утор российские военные развернули в Сухуме на территории пансионата «Айтар» мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости их число можно увеличить еще на 50 мест.

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс