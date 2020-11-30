В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ В СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ

В Правительстве состоялась расширенная встреча специалистов аграрной отрасли Абхазии и России.

Под председательством первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа (с абх.стороны), а также первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова (с рос.стороны) состоялась расширенная встреча специалистов сельхозсектора двух стран.

Предварительно делегация Минсельхоза России посетила предприятия агропромышленного комплекса республики и провела экспертные консультации с сельхозтоваропроизводителями региона.

На встрече присутствовали представители государственных учреждений Абхазии аграрной сферы, направления экологии, защиты флоры и др.

В составе российской делегации представители ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», ФГБУ «Госсорткомиссия», Сочинского научно-исследовательского Центра РАН.

В рамках встречи рассматривались вопросы состояния отрасли, перспективы создания новых объектов сельхозпроизводства, пути повышения качества урожая, совместной организации мероприятий по борьбе с вредителями растений.

Открывая встречу, Беслан Джопуа поприветствовал коллег:

«Хочу выразить благодарность руководству Минсельхоза России от лица работников аграрного сектора Абхазии за своевременную помощь в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Без финансовой и материально-технической помощи нашего стратегического партнера Абхазии пришлось бы очень тяжело справиться с нашествием мраморного клопа и других вредителей. Благодаря проведённым мероприятиям по борьбе с вредителями и естественным благоприятным погодным условиям урожай цитрусовых в этом году очень высокий. Можно говорить о том, что показатели превышают прошлогодние за аналогичный период в 5-7 раз. Кроме того, Правительство Абхазии заблаговременно подготовилось к упрощённым мерам по перевозке сельхоз продукции из Абхазии в РФ. Благодаря этим мерам экспортёры в короткие сроки провозят продукцию через границу, пользуясь услугами специализированного таможенного поста ФТС РФ в Абхазии».

Джамбулат Хаутов ответил словами благодарности и поздравил абхазских коллег с праздником:

«Разрешите поздравить вас с праздником, с днем Конституции Республики Абхазия, пожелать вам здоровья, благополучия, дальнейшего экономического развития. Наши традиционные встречи направлены на взаимный обмен мнениями по нашим общим проблемам. Наша сегодняшняя встреча является своего рода подведением итогов аграрного года. То, что мы увидели, а также мнения экспертов свидетельствует о том, что этот год для Абхазии был успешным. Мы благодарим за этот результат всех аграриев страны работающих на защиту урожая. Сегодня, как известно, мы намерены точечно обсудить инструменты развития наших взаимоотношений».

Крупный блок повестки встречи был посвящён вопросам фитосанитарного благополучия: абхазская сторона представила ряд презентаций о проделанной работе в этой сфере, рассказала об этапах комплекса мероприятий по борьбе с мраморным клопом при поддержке российских коллег.

«Сегодня абхазская сторона полномасштабно организовывает в несколько этапов меры по борьбе с вредителем – механический сбор, обработка химическими препаратами, информирование граждан о методах борьбы и мн. др. Результативность мероприятий признана обеими сторонами. По прежнему с российской стороной намерены делиться мониторинговыми данными, а также сотрудничать в области организации поставок химпрепаратов», – прозвучало в завершение обсуждения первого блока вопросов.

Далее участники перешли к обсуждению комплекса мероприятий по повышению эффективности работы аграрного сектора экономики. Речь шла о реализации новых инвестпроектов сельхозотрасли, перспективе закладки садов плодовых культур, учреждения предприятий по переработке фруктов и овощей, их дальнейшей экспортной реализации под единым государственным брендом. Абхазская сторона представит предложения по развитию сельского хозяйства и учреждению предприятий, необходимых для её развития на первом этапе, с разбивкой по районам. Проекты далее будут обсуждаться в формате селекторных совещаний и в рамках работы узких специализированных рабочих групп.

Кроме того, российская сторона сообщила абхазским коллегам, что помимо рассмотрения портфеля новых проектов готова оказывать содействие в предоставлении специалистов для консультативной помощи, проведения технического аудита уже работающих сельхозпредприятий с целью актуализации их финансовой и производственной модели и успешной реализации проекта.

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс