ПРЕДСТАВИТЕЛИ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТЧИТАЛИСЬ О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание по вопросу реализации мер по защите населения от коронавируса с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом Людмилой Скорик, директором РУП «Абхазфармация» Рустамом Адлейба.

Глава Минздрава проинформировал Премьер-министра о ситуации с коронавирусом, отметив, что показатели заболеваемости в ноябре снизились на 50 % (2831 случаев в октябре, около 1343 – с 1 по 24 ноября), однако оперативным и координационным штабами было рекомендовано продлить ограничительные меры на основании данных о количестве тяжелых и летальных случаев.

По сообщению Цахнакия, смертность от заболевания составляет свыше 1,2 %, 76,6 % – выздоровевших от общего количества заболевших. По мнению Минздрава и главного санитарного врача, продление ограничительных мер позволят медикам контролировать ситуацию с заболеваемостью, особенно, на фоне угрозы возникновения микст-инфекций (к примеру, заражения вирусом гриппа и коронавируса одновременно).

Людмила Скорик добавила, что, по оценке экспертов санитарно-эпидемиологической сферы, в эпицентре заболевания в большей степени находятся граждане старше 60-ти лет. По её словам, этой категории граждан крайне важно соблюдать меры предосторожности во всех общественных местах и обезопасить себя вакциной от сезонного гриппа, которая поможет избежать осложнений в период роста заболеваемости ОРВИ. Она добавила, что вакцинацию уже прошли сотрудники медицинской сферы.

В рамках встречи Тамаз Цахнакия проинформировал Премьер-министра и о том, что усилено материально-техническое обеспечение главного центра по лечению коронавирусных больных в Гудауте, заключены контракты на поставку дополнительных партий защитных средств, медикаментов, диагностического оборудования, в том числе для создания COVID-лабораторий в Гагре и Очамчыре.

Кроме того, Минздравом продолжают реализовываться ряд ведомственных программ, касающихся лечению общесоматических больных (лечение туберкулеза, диабета, больных с терминальной почечной недостаточностью и мн. др.).

Рустам Адлейба рассказал, что по части обеспечения медикаментами сегодня медицинские учреждения получают медикаменты в тех, объёмах, которые указаны в заявках.

«На заявки медучреждений стараемся реагировать оперативно, пробелов в обеспечении на данный период нет. Если возникают проблемы с той или иной позицией заявки, то она, в основном, связана с отсутствием препарата у наших поставщиков из России. Такие вопросы тоже решаются, но занимают больше времени», – констатировал глава «Абхазфармации».

Александр Анкваб поручил медикам предварительно проработать вопрос полного обеспечения всем необходимым на январь-февраль 2021 года для того, чтобы избежать нехватки медицинских предметов и препаратов в первом квартале нового года.

Сведения:

Исследовано 9,7 % населения Республики Абхазия – 23 878 человек;

23, 8 % – положительных результатов от общего количества исследований;

Инфицировано за весь период 2,3 % населения страны – 5699 человек;

4 920 – повторных исследований заболевших.

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс