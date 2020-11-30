АСЛАН БЖАНИЯ: «СОХРАНИВ СЕЛО, МЫ СОХРАНИМ ЯЗЫК, КУЛЬТУРУ И САМОБЫТНОСТЬ НАШЕГО ЭТНОСА»

Президент Аслан Бжания принял первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова, сообщается на официальном сайте Президента РА.

В начале встречи Джамбулат Хатуов поздравил Президента Абхазии с Днем Конституции.

Во встрече участвовал первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

Делегация Минсельхоза РФ, в составе которой члены Федеральных государственных бюджетных учреждений «Россельхозцентр», «Госсорткомиссия» и Сочинского научно-исследовательского центра РАН, в эти дни находятся в Абхазии. Они посетили ряд агропромышленных предприятий республики.

Глава государства и руководитель делегации Минсельхоза РФ обсудили перспективы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса. На встрече также была отмечена важность прилагаемых усилий по расширению взаимного сотрудничества.

Президент Аслан Бжания отметил, что сельскохозяйственная отрасль является одним из приоритетных направлений в деятельности руководства страны. «Она для нас особенна, так как нам крайне важно сохранить село. Сохранив село, мы сохраним язык, культуру и самобытность нашего этноса. Мы будем развивать село», – сказал Бжания.

Он отметил, что в настоящее время более 2/3 потребительского рынка формируется за счет импортного продовольствия. «Проблем, безусловно, очень много. Но мы надеемся, что совместными усилиями удастся значительную часть этих проблем преодолеть», – заявил президент.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов выразил заинтересованность в сотрудничестве. «Запланированный ряд совместных мероприятий принципиально важен и полезен как для Абхазии, так и для России. У нас есть полное понимание того, что благодаря совместным усилиям сотрудничество наших стран в области сельского хозяйства будет результативным», – сказал Хатуов.

Аслан Бжания и Джамбулат Хатуов обменялись памятными подарками.

Далее состоялось расширенное рабочее совещание делегации Минсельхоза России с руководителями сельскохозяйственных предприятий республики, главами Администраций городов и районов.

Номер: 115Выпуск: 3993Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс