СПОРТ

В Абхазии открылся филиал Академии российского футбольного клуба «Зенит». Всего будут работать два отделения – в городе Сухуме и Новом Афоне. «Филиалы будут открыты на базе местных футбольных клубов. И самое главное, все это будет свободно и бесплатно. Никаких ограничений для детей нет, каждый может попробовать свои силы. Самых талантливых юных футболистов будут отправлять на просмотры в Академию «Зенита» в Санкт-Петербург», – проинформировал Апсныпресс координатор Абхазского филиала ФК «Зенит» Армен Капикян.

В Академии ФК «Зенит» уже прошли просмотры юные абхазские футболисты. «Четверо молодых футболистов в моем сопровождении пару недель назад побывали на просмотрах в Академии «Зенита». Двоих из них – Максимилиана Смыр и Льва Ажиба приняли. В следующем году их зачислят в интернат, где они будут жить и учиться. А пока они будут заниматься в местных филиалах Академии, по возможности будут отправляться на сборы»,– сообщил Капикян.

Тренерами сухумского отделения филиала назначены Ираклий и Роман Цкуа.

В декабре филиал начнет свою работу, а торжественное открытие пройдет в марте 2021 года.

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс