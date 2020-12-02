С ЗАБОТОЙ О БОЛЬНЫХ

Письмо в редакцию

Мы, пациенты инфекционного ковидного отделения Гагрской центральной районной больницы, выражаем глубокую благодарность всем сотрудникам отделения за оперативное участие в организации медицинской помощи жителям Гагрского района, сегодня находящимся на лечении, пациентам.

Хочется особенно отметить кропотливую, небезопасную работу медицинского персонала: врачей – М. Ю. Аршба и И.Р.Барциц и медицинских сестёр, которые самоотверженно, заботливо выполняют и работу медсестры и санитарки, и психолога.

В отделении налажено регулярное горячее питание с разнообразным меню, обязательно включающим мясные блюда, все очень вкусно – по-домашнему.

В отделении все лечение и питание осуществляются бесплатно.

Руководство Администрации района регулярно держит на контроле всех заболевших COVID-19 и предлагает помощь медикаментами на дому.

Оперативно, много и ответственно работает «горячая линия» принимая, участие в судьбе каждого заболевшего.

Поистине, врачи и медицинские сестры знают дело, которому служат, не нарушая клятвы Гиппократа, проявляя профессионализм и мужество.

Спасибо огромное вам всем! Сегодня нашему народу пришло ещё одно испытание, но мы обязательно победим и все преодолеем, потому что мы едины и всегда с нами наш великий сосед – Россия.

С уважением, пациенты палаты номер один

Юлия АГРБА, Татьяна БАРЦИЦ, Инда БЕНИЯ Надежда ИСАЧЕНКО, Рита КУШНИР-ГУНДЖУА, Лариса МИНАСЯН, Карина ЧИЛИНГАРЯН, а также лечащиеся в COVID-отделении

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: обществоАвтор: Юлия АГРБА, Татьяна БАРЦИЦ, Инда БЕНИЯ Надежда ИСАЧЕНКО, Рита КУШНИР-ГУНДЖУА, Лариса МИНАСЯН, Карина ЧИЛИНГАРЯН, а также лечащиеся в COVID-отделении