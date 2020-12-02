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Грузинское сообщество экспертов по вопросам безопасности и внешней политики обращается к США с призывом разместить в Грузии на постоянной основе американские войска.

Опубликованное открытое письмо, адресованное госсекретарю США, подписали 50 человек, среди которых представители авторитетных организаций, политологи, научные сотрудники, бывшие послы и члены правительства Грузии, в том числе министры обороны.

«Мы, представители сообщества безопасности и внешней политики Грузии, искренне приветствуем ваш визит в Тбилиси. Мы едины в нашем желании поделиться своими взглядами на развитие партнерства США и Грузии в области обороны и безопасности.

Для Грузии Соединенные Штаты – жизненно важный союзник. Точно так же мы верим в участие Грузии в поддержке интересов Запада в Европе и во всем мире. Грузия является краеугольным камнем для закрепления позиций наших союзников в коридоре Восток-Запад, в строительство которого вложили столько инвестиций множество администраций США. Мы рассматриваем евроатлантическую систему под руководством США как единственного гаранта целостной, свободной и мирной Европы.

В последние годы регионы Южного Кавказа и Черного моря стали зонами геополитической нестабильности. Большинство этих угроз безопасности проистекает из стремления России воссоздать «сферу влияния» советской эпохи в том, что Москва воспринимает как «ближнее зарубежье».

Воодушевленная своей свободой действий, Россия недавно разместила войска в Нагорном Карабахе для усиления своей военной позиции в регионе.

С момента восстановления независимости свободолюбивые граждане Грузии трудились над созданием функциональной демократии. В этом проекте Соединенные Штаты были незаменимым союзником, превратив Грузию, по словам президента Рональда Рейгана, в «сияющий город на холме», который преодолел государственную несостоятельность и успешно боролся с наследием советской коррупции.

Грузинский народ не воспринимает подлинную американскую дружбу как должное. Более 90 процентов грузин положительно относятся к США, а грузинские солдаты с гордостью служили в миссиях под руководством США в Ираке и Афганистане.

Мы выражаем нашу глубокую признательность Америке за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы считаем, что в контексте продвижения региональных и глобальных интересов США в поддержке грузинского народа в нашей борьбе за свободу, станут следующие шаги:

Постоянное присутствие американских вооруженных сил в Грузии. Такая политика может включать в себя союзные (американские / европейские) силы на ротационной основе, а также элементы тылового и воздушного патрулирования, которые предоставят американским и союзным силам широкий спектр возможностей для непрерывного действия в регионах Южного Кавказа и Черного моря. В то же время военное присутствие США в Грузии получит широкую поддержку населения, предотвратит неминуемые угрозы и поможет Грузии приблизиться к членству в НАТО.

На данном этапе способность Грузии вносить значительный вклад в наше стратегическое партнерство будет еще больше укрепляться за счет устойчивости и динамичности ее демократических институтов.

В этом свете мы приветствуем ценное участие США в посредничестве для разрешения нынешнего политического кризиса в Грузии. Мы также благодарны США за огромные и последовательные усилия, приложенные за эти годы для укрепления демократии в Грузии.

Мы полностью поддерживаем процесс укрепления альянса США – Грузия, включая присутствие военных США на местах на благо общей евроатлантической безопасности.

Письмо подписывают практически все представители НПО, работающих в Грузии.

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: политикаАвтор: Из интернета