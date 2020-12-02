ЧТО У НАС ВХОДИТ В ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ?

Газета опубликовала – читатель откликнулся

Уважаемая редакция газеты «Республика Абхазия»!

Обращаюсь к вам с вопросом: «Что у нас входит в ограничительные меры?».

Этот вопрос у меня возник, когда прочитала «Размышления на COVIDную тему». Автор Яковлева пишет, что «во имя спасения жизней от каждого из нас требуется ответственность перед собой и близкими, неукоснительное следование предписаниям врачей и соблюдение ограничительных мер, вводимых руководством страны».

Мне кажется, что как раз с этим у нас не все в порядке. Я была не так давно в Краснодаре, повезла родственницу в больницу, но не с ковидом. Вы хорошо знаете, что у нас принято не оставлять без внимания своего больного, навещать, обязательно носить еду. Можете представить, как я переживала, прямо убивалась, что ничего этого у меня не получилось. Меня не пускали не только в палату, но даже во двор больницы. Стоящая в масках охрана очень вежливо мне объясняла, что руководство Краснодарского края ввело ограничения для борьбы с ковидом, одно из них – карантин в лечебных учреждениях. Я пробовала несколько раз пройти, думала, охранники меняются, может, кто добрее будет. Ничего подобного. Ни разу меня не пустили. С родственницей общалась по телефону. Она все понимала, никаких обид не было.

Нашей семье что-то не везет. Теперь заболел родственник, слава богу, не ковидом. Его повезли в Сухум. В семье решили: надо проведать. Я засомневалась, пустят ли нас. На меня посмотрели с насмешкой. Поехали. Но в душе у меня было сомнение. А когда приехали в больницу, то вместо сомнения в душе сразу появилось непонимание, а потом и страх. Неужели в то время, когда в Абхазии уже почти пять с половиной тысяч заболевших, умерло 70 человек, а в стране объявлены ограничения для борьбы с ковидным вирусом, в больницу можно войти совершенно спокойно. Никаких преград, никто не проверяет в масках ли посетители (мы были в масках), есть ли на них перчатки, бахилы, а может быть, у кого-то температура. Никого из сотрудников, из охраны не было. Мы встретили там и других посетителей.

Я уже не знаю, где наша ответственность, какие и где есть ограничения, где требовательность, контроль? И как, и когда мы сможем победить эту страшную болезнь?

Людмила А., Гудаутский район

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: обществоАвтор: Людмила А., Гудаутский район