РУБРИКА «АКТУАЛЬНО!» ЗАСТАВИЛА ЗАДУМАТЬСЯ

Газета опубликовала – читатель откликнулся

Уважаемые коллеги и друзья!

Привет вам из Израиля и большая благодарность за публикацию моих воспоминаний и впечатлений о грузино-абхазской войне. Забывать дни оккупации Сухума и солидной части Абхазии грузинскими агрессорами, забывать к каким потерям, какому горю, каким бедам и лишениям привела народ Абхазии эта война, невозможно и недопустимо. То, что материалы, фиксирующие каждое ее событие, эпизод, мгновение, постоянно присутствуют на страницах газеты «Республика Абхазия» (я ни в коем случае не о себе), не просто вызывает большое читательское одобрение, это необходимо. Жизнь разная, к сожалению, есть факты, когда историю в чьих-то интересах перекраивают, диаметрально меняют акценты. Как только ни извращают сегодня некоторые политики и историки суть Великой Отечественной войны и величайшую роль советских солдат в победе над фашизмом. Я убежден, что абхазский народ никогда ничего подобного не допустит, но попытки извне в угоду чьим-либо планам и желаниям исключать нельзя. Свою историю надо знать и беречь.

Я очень рад, что в интернете есть сайт «Республики Абхазия», и я имею возможность читать свою любимую газету. Я ведь публиковался еще и на страницах «Советской Абхазии».

Недавно прочитал на сайте газеты статью «Размышления на COVIDную тему» журналистки Лилианы Яковлевой. Полностью разделяю ее мнение, согласен с ее доводами. Особое внимание обратил на ее беседу с курьером Андреем. Хочу поделиться похожей ситуацией. Год назад в Израиль репатриировались из Брянска мои близкие друзья – муж с женой. Пришлось долгое время внедрять им мысль, что без знания языка здесь работу найти почти невозможно, а если найдется, то это уже большая удача. Через полгода, когда закончилась «корзина абсорбции» (так в Израиле называется денежная поддержка, которую государство в этот период оказывает переехавшим в страну гражданам; это время отводится и для изучения языка) – оба пошли работать: убирать подъезды домов и ухаживать за стариками. И язык продолжают учить. Так что, победим вирус, будем искать работу по их статусу – оба инженеры.

Слова «работа», «работать» всегда вызывали, во всяком случае должны вызывать, уважение. А уж в ситуации, в которую вверг мир COVID-19, каждая работа – почетна, потому что, с какой стороны ни посмотри, все усилия в результате направлены на сохранение здоровья людей, спасение их жизней.

И очень мне понравились слова курьера Андрея: «Непрестижно бездельничать и воровать». Продуманно поступила газета, предложив своим читателям такую тему, и, поставив рубрику «Актуально!».

Владимир ЛЕВИНТАС, член союзов журналистов СССР и Абхазии с 1971 года

г.Тверия, Израиль

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: обществоАвтор: Владимир ЛЕВИНТАС, член союзов журналистов СССР и Абхазии с 1971 года