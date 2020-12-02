АВТОР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ – ПОБЕДИТЕЛЬ!

Подведены итоги Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!», проводимого Военно-художественной студией писателей Центрального дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

Ставший популярным этот ежегодный конкурс проводится в 14-й раз. И его главными целями являются выявление и популяризация литературных произведений о Великой Отечественной войне, Вооруженных силах Российской Федерации, их славной героической истории, а также повышение престижа военной службы и, что немаловажно, активизация творческой работы военных писателей.

Отрадно отметить, что победителем в номинации «Поэзия» вместе с подполковником запаса Владимиром Гудом из Санкт-Петербурга признан капитан Вооруженных сил Республики Абхазия Лотар Евгеньевич Гринвальд за подборку военно-патриотических стихотворений «Русский язык».

Л.Гринвальд известен читателям газеты «Республика Абхазия» несколькими стихотворными публикациями на тематической литературной странице «Арбаика».

Поздравляем Лотара с заслуженной победой, желаем новых творческих высот и доброй службы во благо нашей Родины.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН