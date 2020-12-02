АНДРЕЙ МАЛИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ ЧКВА

В штабе Черноморского казачьего войска Абхазии прошел совет пяти организаций. На повестке стояли вопросы о дальнейшем взаимодействии между организациями, оказание помощи нуждающимся, продолжение работы наших организаций в это сложное для страны время. В ходе работы был избран председатель комиссии по наградам Черноморского казачьего войска Абхазии. Им стал Андрей Малия – ветеран и инвалид Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Малия Андрей Олегович занимается общественной деятельностью с 1993 года. Является членом Союза казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий, а также заместителем атамана по поощрению личного состава.

В комиссию вошли: председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев, руководитель отделения фонда «Отечество» Республики Абхазия Надежда Горяинова, руководитель фонда «Отечество» в Донецкой Народной Республики Оксана Грубальская , атаман Гулрыпшского района Роман Давыдов, атаман Гагрского района Дамир Козлов, представитель казачества Абхазии в ДНР Константин Адактилос, председатель Союза казаков Абхазии, казаков-ветеранов боевых действий Владимир Шелест, заместитель президента фонда «Отечество» Решит Казанджи, представитель казачества в Москве и Московской области Анатолий Пащенко, представитель совета ветеранов-казаков Игорь Данилин, Ирина Завьялова (Гагрское отделение Русской общины Абхазии), представитель Гагрского отдела Черноморского казачьего войска Абхазии Анатолий Аншба, Тимофей Глухих – советник войскового атамана по внешним связям.

Новый руководитель провёл совещание, где было отмечено, что все, кто вошел в совет, являются заслуженными людьми, которые безвозмездно помогали и помогают сегодня, как внутри республики, так и за её пределами, активно участвуют во всех мероприятиях.

Напомним, что наши организации не финансируются, и представление на награду пишут члены организаций, указывая, за что и при каких обстоятельствах человек заслужил награду. Комиссия рассматривает, одобряет или отказывает в получении награды.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и русской общины Абхазии

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и русской общины Абхазии