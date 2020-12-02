НАШ СУХУМ

Сухум. Гора Успенского.

НА СКЛОНЕ ВИДНЫ ДАЧА Г. М. ЧАЧБА И САНАТОРИЙ С. С. КОШКО

В 1868 году Сухум был разбит на правильную сетку улиц. Образовалась квартальная застройка. В целях улучшения климата было разрешено производить обработку земельных участков в окрестностях города. В 1870 году были утверждены правила раздачи земель в Сухумском округе с санитарной целью. Земли эти располагались на самой «здоровой», в климатическом отношении, территории города – на возвышенностях, вдали от заболоченного прибрежья, почему и получили название «санитарные». Участки эти выделялись безвозмездно с тем, чтобы по истечении 10-летнего срока хозяйствования передавались пользователям на правах собственности. К середине 1871 года почти все санитарные участки, за небольшим исключением, были розданы и начато их освоение.

(Из книги А. С.Агумаа «Старый Сухум»)

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Вот такой в начале XIX века была правая восточная часть нынешней Сухумской горы. На снимке (слева, вверху) большое строение санатория, где лечились люди с проблемами верхних дыхательных путей и легких. Сухумский воздух, в его горной части, смешиваясь с морским, давал лечебный «коктейль». Особое внимание в санатории уделялось пешим прогулкам пациентов. Им настойчиво рекомендовали три раза в день совершать променад по горным тропинкам. На снимке они видны в верхнем, левом углу. Уже потом, после войны 1941 – 1945 гг., когда Сухумскую гору открыли как парковую зону для отдыха трудящихся, количество пешеходных дорожек увеличили в несколько раз. Там установили фонари – уличное освещение, неповторимые, большие, парковые скамейки, и не менее удивительные конусообразные на вид мусорные урны.

В конце 40-х годов ХХ века Санаторий С.Кошко отдали под коммунальные квартиры многодетным семьям. Потом в Сухуме открылся Грузинский институт субтропического хозяйства (ГИСХ), и часть приезжих лекторов из Грузии расселили в этом бывшем санатории. В народе сразу это здание назвали «лекторским домом».

Когда-то дачу, принадлежавшую Чанба (на фото справа), также отвели под коммунальные квартиры в основном для приезжих «специалистов из Грузии».

В первые дни грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. это был первый дом, который пострадал от танкового снаряда. Якобы грузинские гвардейцы заметили на крыше абхазского снайпера. Один из жителей дома, который радовался и кричал бравые лозунги входившим в Сухум разного рода тбилисским легионам, потом их же крыл матом за их «неразборчивость в военном деле».

На снимке внизу видна большая поляна. Сейчас здесь стоит здание, где расположено Абхазское телевидение. Ранее (в бытность СССР) здесь располагался круглогодичный санаторий для военных и их семей, служивших в Закавказском военном округе.

Для сухумских горожан, особенно молодых, было престижно попасть на эту тщательно охраняемую территорию. Там всегда «крутили» новейшие художественные фильмы, которые в то время в Абхазию по линии кинопроката не доходили. Были там также уютные кафе с широким ассортиментом разных блюд.

Район Сухумской горы и сейчас считается одним из «сухих климатических» мест в нашей столице.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА