ИМЕНА ПРЕЗИДЕНТОВ – ЭТО ИСТОРИЯ НАШЕГО НАРОДА

Нам пишут

Выборы главы государства – это историческое событие. В принципе, выборы президентов – это будущее развитие, но, к сожалению, не всем это удаётся и достигнутые ими результаты не могут быть одинаковыми. В этом, конечно, присутствуют как объективные, так и субъективные факторы. Хотя все они на большой дороге, но не одинаково видели всё. Мне думается, что в некоторых из них много такого, чего не увидишь глазами. Здесь происходит испытание мудрости. У кого она есть, не могут передать её тем, у кого её нет. Здесь проверяется каждый, здесь каждый осознаёт, что в нём есть, здесь глубокий урок. Но в целом всех президентов следует принять, никого не отвергать и никому не отдавать предпочтение. Понятно, что к Владиславу Ардзинба – особое отношение.

Как известно, после изгнания грузинских оккупантов с территории Абхазии и утверждения Республики Абхазия главами государства были поочередно четыре человека: Владислав Ардзинба, Сергей Багапш. Александр Анкваб и Рауль Хаджимба. Все они были связаны не только совместной борьбой с врагом, но и любовью к Абхазии. Образ великого Владислава Ардзинба в корне отличается от образов всех других президентов, их вообще нельзя сопоставить с первым президентом. Во-первых. Владислав Ардзинба стал во главе страны при поддержке всего абхазского народа ещё при советской власти. Он от должности Председателя Верховного Совета Абхазии отказывался, но его заставили принять эту должность, потому что люди хорошо понимали, что Абхазия без него погибнет, он тогда был единственным лидером. А последующие президенты – Сергей Багапш, Александр Анкваб и Рауль Хаджимба пришли к власти в результате острой борьбы с оппонентами. Если Владислав Ардзинба был президентом всего народа, то после него ни один из президентов не был всенародно избран, одна часть народа его поддерживала, а другая противодействовала их деятельности. Такая тенденция и поныне продолжается.

Чтобы не быть голословным, коротко остановлюсь на каждом президенте.

Разумеется, начну с первого президента.

Владислав Ардзинба – Первый Президент. В демократической Абхазии в первый раз президент Абхазии был избран Парламентом 26 ноября 1994 года, а 3 октября 1999 года Владислав Ардзинба всенародно избирается на второй президентский срок. На протяжении всей жизни у него были одни экзамены, которые он успешно сдавал, но они не кончались: выдержит очередной экзамен на высоком уровне – перед ним вставал следующий экзамен. Это говорит о том, что он всегда был на верном пути.

Владислав Ардзинба и его жизнь – это талант и биография. У него есть и то и другое. А талант, кроме всего прочего, и постоянные экзамены не кончались... В результате в одно и то же время у него проявились великие качества – это его личность, патриотизм и его государственный всенародный уровень мышления. Насколько я понимаю этого уникального по природе человека, его всегда волновал единственный вопрос – вернуть Абхазии её государственность, дать народу свободу и независимость. Он хорошо знал, что в Абхазии нет человека, чья семья не принесла бы этому загадочному краю жертв кровью и слезами, не возносила бы к небу жарких молитв, тревожно прислушиваясь к грозным раскатам борьбы с иноземцами за свободу Абхазии.

Активную политическую деятельность во всенародном масштабе он начал вести, когда стал депутатом Верховного Совета СССР. Его имя прозвучало на весь мир, когда благодаря его откровенности автономные республики СССР фактически были приравнены к союзным республикам, и был принят закон, который при определённых условиях давал возможность автономным образованиям выходить из состава СССР. В своём выступлении на первом съезде депутатов СССР Владислав Ардзинба впервые на весь мир рассказал о бедах и проблемах абхазского народа и в целом автономных республик.

Надо сказать, что практически все руководители автономных республик, областей, округов группировались вокруг Владислава Ардзинба.

Когда в 1992 году наступила самая большая беда для Абхазии – грузинские войска вероломно напали на Абхазию, Владислав Ардзинба предстал мужественным, выдающимся стратегом и организатором Победы.

К сожалению, тяжёлая болезнь и преждевременная смерть не дали Владиславу Ардзинба возможность довести до логического завершения всё задуманное им.

Сергей Багапш – Второй Президент. Ещё при жизни Владислава Ардзинба, особенно когда он серьёзно заболел, были попытки досрочно освободить (отстранить) его от президентской должности, но его защитила определённая часть народа и некоторые общественно-политические организации, в том числе и Коммунистическая партия Абхазии. Жизнь абхазского общества резко меняется к худшему и впервые стала распадаться на части именно вследствие рокового несоответствия между ардзинбовской дисциплиной и наступившей демократической анархией в определённой части народа и тяжёлыми социально-экономическими условиями, не говоря уже о законах. Утрата нравов и обычаев у некоторых «ведущих» политиков не могли не вести к разложению общества. Перемена образа жизни сразу не удалась. В стране началась борьба за президентскую власть.

В августе 2004 года Сергей Багапш был выдвинут кандидатом в президенты РА общественно-политическим движением «Единая Абхазия». Его кандидатуру также поддерживало общественно-политическое движение «Айаайра».

В связи с тем, что состоялось повторное голосование 2 января 2005 года, Сергей Багапш был избран Президентом РА. А Рауль Хаджимба стал вице-президентом. Эти две несоответствующие личности постоянно взбудораживали всё население. В мае 2009 года Р.Хаджимба ушёл с поста вице-президента. 12 декабря 2009 года Сергей Багапш был избран президентом РА на второй срок. С именем Сергея Багапш связаны два важнейших события в истории Абхазии: освобождение с помощью России верхней части Кодорского ущелья от грузинских оккупантов и признание Абхазии как независимого государства.

Третий Президент. После смерти Сергея Багапш в августе 2011 года Александр Анкваб был избран президентом РА. Прежде всего хочется сказать, что он был в числе прирождённых руководителей страны. Он вникал в самую глубину любой отрасли народного хозяйства; он хорошо знал, как легче развивать экономику страны, и немало сделано под его руководством. Он и Сергей Багапш – сторонники, единомышленники почти по всем государственным проблемам. Уверен, что Сергей Багапш не решал сам, без Александра Анкваб, ни одну важнейшую проблему в государстве.

Александр Анкваб стремился изменить подход к руководству страной. Управление народным хозяйством перевести на системную основу, как и во всём мире. Однако в мае 2014 года партией «Народный форум Абхазии» в стране был совершён государственный переворот и 1 июня 2014 года Александр Анкваб досрочно подал в отставку.

Рауль Хаджимба – Четвёртый Президент. 24 августа 2014 года председатель партии «Народный форум Абхазии», председатель координационного совета Рауль Хаджимба был избран Президентом РА. Он также прошёл большую школу руководящей деятельности, был председателем Службы государственной безопасности, вице-премьером правительства РА, министром обороны РА, Премьер-министром РА (2003 г.), вице-президентом РА (2005-2009 гг.). Рауль Хаджимба был одним из ближайших соратников Владислава Ардзинба, который доверял ему все эти высокие посты. В отличие от других соратников, Рауль Хаджимба и ныне говорит так о Владиславе Ардзинба, как он говорил раньше, т.е. при его жизни. Это свидетельствует о том, что Рауль Хаджимба – порядочный человек, он был предан Первому Президенту и остался таковым. Я сегодня могу говорить о том, что Рауль Хаджимба истинно большой патриот Родины, он далёк от политической игры со своим народом, как это делают некоторые чиновники большого ранга.

Между прочим, при Рауле Хаджимба заметно выросли молодые талантливые и образованные кадры, вполне лояльные и вообще очень симпатичные, которых, на мой взгляд, трудно подвигнуть на резкие выходки и повороты с печальными последствиями.

Между прочим, для всех президентов есть общая беда, как и для всей нашей страны. Это то, что мы, победив в войне, с трудом справляемся сегодня с нашими мирными проблемами.

Главная причина, на наш взгляд, это то, что наши президенты с самого начала не смогли создать в стране государственный порядок, необходимую дисциплину. Дело дошло до того, что населению ничего толком не было предложено, а само население не смогло понять своё дело, выбрать вид и форму своего труда и вести его сообразно со смыслом, а не по каким-либо привходящим соображениям и навязанным показателям. Фабрики и заводы были разрушены, а создать новые не смогли, абхазский крестьянин забыт, сконфужен и как-то он растерялся после того, как перестали функционировать колхозы и совхозы. Прежняя строгая власть держала крестьян в повиновении, заставляла их выполнять непосильные задания. А крестьяне получили свободу и не знали, что делать с огромными площадями дедовских земель.

Когда говорят об экономической независимости, то имеется в виду только одно: без какого-либо внешнего насилия или в неделовых критериях иметь право самому понимать своё дело, определить вид и форму своего труда и вести с умыслом его целесообразности и выгоды.

Речь идёт, прежде всего о том, чтобы превратиться в современную цивилизованную нацию. Быть свободным – значит, иметь силу и способность быть свободным. Для меня все затронутые национальные задачи – это задачи создания истинно свободной и процветающей Абхазии, сильной Абхазии в том смысле, где можно свободно жить, дышать и продвигаться вперёд по общечеловеческому пути. Созидательный процесс в Абхазии должен идти к рождению цивилизованного гражданского общества, общества отличного от государства, общества как самостоятельной жизни человеческих групп, чьи интересы кристаллизуются в системе, и где политическая многопартийность соответствует реальной действительности.

Надеюсь, что меня поймёт читатель, если скажу и такую правду: развал Советского Союза и вероломное нападение Грузии на Абхазию спасли абхазскую народность. Российское руководство достойно оценило всё это и, главное, оно, наконец, поняло, что именно Грузия под руководством США и некоторых Европейских стран представляет роковую опасность для России. И оно решило признать независимость Абхазии.

Вместе с тем мы должны сказать, что идеальных людей не бывает, все наши президенты для нас дороги, они все – героические личности, но, как мне кажется, мы сами мешаем им работать с народом. Как видно, наши президенты не могут превратить свою независимую власть в действительный инструмент, который смог бы повлиять на политическую ситуацию, особенно в острейший период президентской выборной политики. Ведь мы слышали не раз, когда шли на выборы, что «это правительство позорит народ» и «грабит страну», а всё равно мы за них голосовали. Получается, что мы сами себя обманываем, и что ждёт нас впереди в связи с предстоящими выборами президента, мы не знаем. И сегодня мы приходим к выводу, что в целях нынешней системы государственной власти, никакой человек не может действовать так, как он сам хочет.

Здесь следует учесть, что страна ещё переживает болезненно-переходное состояние. Социалистический строй разрушен, а к новому население не приспособилось. Прежние нравы и обычаи отмирают и мельчают, остаются в силе только деспотичные методы и формы, уживающиеся преимущественно с отрицательными сторонами новых понятий. Необходимо отметить, что значительная часть интеллигенции, особенно проживающая в Сухуме, падает морально, подчиняясь влиянию богатых чиновников, которые всё с большим основанием считают их своим политическим орудием. Здесь присутствуют родственные отношения, т.е. чиновники выдвигаются с помощью РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Если взглянуть в корень деятельности всех трёх президентов, то должен сказать, что все они, на мой взгляд, должны были более сознательно относиться к своим обязанностям перед Родиной и перед народом, более глубоко вникнуть в социально-экономическую жизнь своего народа. При всём этом следует учесть, что после войны появились в нашем обществе новые чуждые явления для абхазов. Человеческий характер у многих абхазов оказался чрезвычайно выпуклым, сложным и непонятным. Безусловно, этой особенностью нашей жизни обуславливается немалая трудность управлять страной и осуществлять контроль над работой местных органов власти. В итоге, внутренние язвы нашей жизни, экономической немощи нашего народа и грехи государственной политики, а также смутность и неустойчивость политики у многих ведущих чиновников с годами копили недовольство народа, а это охотно используют борцы за президентскую власть, которые перед каждым выбором президента берут на себя «смелость» сказать о том, что с помощью этой власти они создадут «роскошную жизнь» для своего народа. Если этим словам мы верили 15 лет тому назад, то теперь они для нас являются прикрывающими ложные понятия. Именно эти пустые и расплывчатые слова раскололи наше общество, породили оппозиционные отряды.

Существует и другой тревожный момент: народ стал делить президентов на своих и чужих. Это очень печально. Мы здесь не можем не видеть тех процессов, которые происходят в нашем обществе. Никто из оппозиции (кроме сторонников Хаджимба) в своих личных интересах не хочет вспоминать Владислава Ардзинба, являющегося знаменем, честью и совестью всего абхазского народа. Вот в этом самая главная беда оппозиционных отрядов.

Всё, что происходит в нашей стране, связано только с тем, что многие чиновники забыли великого Владислава Ардзинба. Надо же иметь мужество признать историческое значение этой фигуры, выкованной самой жизнью. Ведь он подарил свободу Абхазии, но не свободу голодать, не свободу нищенствовать. Владиславу Ардзинба действительно было легче, ибо за ним стоял весь народ, готовый защитить Родину; он был на самом деле гений. Он первым призвал к необходимости свободы каждому народу – большому и малому, и он первым добился, чтобы бывшая автономная Абхазия стала свободной и независимой.

Безусловно, всё, что происходит в Абхазии в политическом и экономическом планах, устраивает соседнюю страну – Грузию. Здесь органы печати и телевидение изо дня в день возбуждают ненависть к Абхазии, призывают к насилию для исчезновения абхазов со своей страны. Ведь они же были одними из главных организаторов грузино-абхазской войны и потенциальными виновниками во всём, что происходило между Грузией и Абхазией. Ведь известно, что с первого дня махаджирства грузинская печать постоянно призывала полностью занять освободившиеся места в Абхазии мегрелами, рачинцами и грузинами. Она призывала и убеждала, что абхазские земли должны занять только грузины, но не русские, не армяне и не греки.

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Процессы, которые способствовали приходу к власти Аслана Бжания, начали формироваться в среде оппозиционной партии «Амцахара». Аслан Бжания увидел в них реальную политическую силу и дополнительную возможность для реализации своего плана через каналы организации (в том числе фонда «Аира»), участвующих в этом движении.

Учитывая всё вышеизложенное, можно считать, что Аслан Бжания как мудрый политик решил оставить раскол общества в прошлом. Это позволяет сказать и тот факт, что ещё до официального объявления результатов голосования на выборах президента Абхазии ЦИКом, после предварительного подсчёта голосов предвыборными штабами ночью 22 марта кандидат в президенты Адгур Ардзинба поздравил своего оппонента Аслана Бжания с победой.

Это говорит о том, что Аслан Бжания в своей деятельности не будет допускать своевольства, он один из первых руководителей, который решил достичь мира с оппонентами, ибо бесконечную борьбу он охарактеризовал как «опасную и пораженческую» для всего общества. Но это не значит, что он не будет строг с непокорными людьми. Он справедливый хранитель мирных интересов всего населения, к которому он будет относиться в духе законности и порядка. Он первым понял значение порядка и дисциплины как начало сближающего все слои нашего общества и серьёзно упрочняющего государственную власть.

Аслан Бжания, пожалуй, самый способный и преданный работник в настоящее время, он отличается не только способностями, он человек большой воли и настойчивости, он гарант сплочения нашего общества. Я думаю, что устойчивость нашего общества облегчила бы ему борьбу против враждебных элементов, которых немало в нашей стране. Это политики, борющиеся за захват власти во что бы то ни стало, это воры и коррупционеры, варвары по отношению к государственной собственности и другие преступники.

Kaк мне кажется, на Аслана Бжания и его команду выпала честь проложить новые пути для нас, абхазов. И люди, которые сгруппировались вокруг него, на мой взгляд, не могут уступить по своему интеллектуальному и моральному уровню тем, которые топтались в старой колее.

Гениальность Аслана Бжания, на мой взгляд, заключается в том, что он всё это знает и признаёт необходимость служить Родине честно и добросовестно. Вместе с Александром Анкваб он сможет сделать всё. Анкваб – это танк, подобный Т-34, который уничтожил немецких оккупантов. Они вместе смогут заложить прочный фундамент развития абхазского государства, и они будут тем увереннее, чем больше будет крепнуть наше государство. Они хорошо знают, что сильное государство можно построить только сознательной массой, зрелым и единым обществом и народом. Отсюда перед нашим новым руководством крупные задачи. Но это начало этапа. С одной стороны перед ним большие задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, а с другой – существующие проблемы, оставшиеся от дня вчерашнего.

Понятно, что взгляды, настроение народа можно формировать только на достижениях выполнения прошлых недостатков и трудностей. Нельзя не учитывать этого. Только на этой основе можно достичь новых достижений. У нас сейчас фактически ничего нет, всё надо начинать заново, проложить тот путь, по которому можно идти твёрдо и уверенно. Надо сосредоточить усилия экономистов и хозяйственников на конструктивной разработке методов и средств достижения наших ближайших и перспективных задач.

Следовательно, президентские выборы 2020 г. по сравнению с прошлыми выборами показали, что произошла определённая консолидация нашего общества, что серьёзное поражение понесли некоторые политические фигуры в этих выборах в результате пассивной поддержки их со стороны общественно-политических сил. Эти обстоятельства полностью учитывал автор данной статьи при формировании многих своих выводов по отношению к Президенту Аслану Бжания и Премьер-министру Александру Анкваб. Уже ныне дела идут в лучшую сторону и в этом нет сомнения. Факты говорят о том, что Аслан Бжания стал склоняться к проведению мероприятий, направленных на ослабление напряженности в обществе. С первых дней президентства Бжания столкнулся с необходимостью обеспечения активности всего абхазского общества и народа.

Однако убедить всю массу населения практически невозможно, т.к. позитивные результаты у нынешнего руководства ещё впереди. Каждый из этих деятелей к этому времени уже успел сделать серьёзные заявления в деле улучшения экономической жизни трудящихся Абхазии. Они приняли близко к сердцу эту проблему как определённый долг перед всеми трудящимися нашей страны.

Считаю, что никто не может позволить себе помешать Президенту и Премьер-министру, пытающихся сделать то, ради чего они были избраны. Возможно, будут политики, которые не могут согласиться с каждой деталью их программы, но если мы выступим против неё в целом, то это плохо для всей страны. Все проблемы следует решать в спокойной обстановке.

Политику нового руководства страны следует расценивать как новую свободу, новый курс и новые рубежи, политику новой надежды. Ведь надежда – это уверенность в осуществлении намеченных задач, разработанных сознательно.

Мои личные убеждения и видения, которые я цитирую, являются убеждениями и видениями всего нашего народа. Они являются объективными результатами президентских выборов 2020 года. Могущественные личности Аслана Бжания, Александра Анкваб и их команды являются предварительными успехами нашей страны. У нас на сегодняшний день нет таких личностей, как не было их во время войны, кроме как личность Владислава Ардзинба. Нам необходимо как и тогда, чтобы каждое звено государственных ветвей власти, государственных органов, как в центре и на местах, все общественно-политические организации, все идеологические учреждения, наука, средства массовой информации, каждый человек были единым инструментом, чтобы как в музыкальном инструменте работала каждая струна, которых надо держать строго и в постоянном напряжении. И это есть как раз то самое, которое мы называем единством общества и народа.

Так уверенно пишу не потому, что я ясновидящий, а просто хорошо знаю наших новых руководителей – Аслана Бжания и Александра Анкваб как людей мудрых и опытных работников, страстных и вместе с тем проявляющих самообладание, выдержку и хладнокровие. Они всегда стремились к одной заветной цели – верно служить своему народу. Эти их человеческие качества дают мне основания предвидеть, что у нас будет все хорошо.

Владимир ПИЛИЯ, государственный и общественный деятель, публицист

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: политикаАвтор: Владимир ПИЛИЯ, государственный и общественный деятель, публицист