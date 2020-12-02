ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННЫЙ БРЕНД ИЗ АБХАЗИИ

В этом году в Россию уже экспортировано 11 103 511 кг цитрусовых плодов, сообщили Апсныпресс в ГТК РА.

И.о. управления экономики, сельского хозяйства и прогнозирования Очамчырского района Тенгиз Какубава отметил, что ожидаемый урожай цитрусовых в этом году – 2,5 тыс. тонн. «С 20 ноября начался полномасштабный сбор урожая цитрусовых. В соотношении с предыдущим годом, в этом году мандаринов намного больше и их качество намного лучше. По району собрано более 300 тонн мандаринов. Вы знаете, у нас нет государственных цитрусовых совхозов. Весь урожай собран на частных приусадебных участках. За сезон планируется собрать не менее 2,5 тыс. тонн цитрусовых. В целом, сезон благоприятный и несмотря на то что вредители все еще наносят ущерб сельхознасаждениям, мы хорошо справляемся с помощью агротехнических мероприятий»,– сказал Какубава.

По информации начальника управления сельского хозяйства Галского района Беслана Бигвава, «в настоящее время в Галском районе идет сбор урожая цитрусовых. Уже собрано примерно 200 тонн мандаринов. Изначально в нашем районе под цитрусовые было отдано около 230-250 гектаров земли. В этом году урожай неплохой, значительно лучше предыдущего года. За этот сезон мы планируем собрать порядка 2,5 тыс. тонн урожая. Погода благоприятствует сбору урожая. Ущерба в нашем районе от клопа намного меньше, потому что Министерство сельского хозяйства помогло нам с химикатами для обработки мандарин. Кроме того, местные жители также занимаются механическим сбором мраморных клопов. Буквально на прошлой неделе приезжали представители министерства сельского хозяйства и зафиксировали 350 килограмм собранных насекомых».

Как сообщил начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян, уже собрано более 40% урожая цитрусовых плодов. «По сравнению с прошлым годом в этом году урожая больше в два раза. Мы боремся с мраморным клопом с 2018 года. Поэтому проблем сейчас нет. В нашем районе было собрано и уничтожено около 1 тонны мраморных клопов».

По словам начальника сельхозуправления Сухумского района Дамея Тужба, в районе планируют собрать около 600-650 тонн мандаринов. «Цитрусовыми в районе занято около 60-65 гектаров. Уже собрано 20% урожая. Что касается мраморного клопа, в этом году ущерб от него незначительный по сравнению с 2018 и 2019 годами. Люди уже знают, что это за вредитель и как с ним бороться. Мы справились благодаря химическим препаратам, которыми нас снабжало Министерство сельского хозяйства. Кроме того, мы занимаемся и механическим сбором насекомых-вредителей»,– сказал Тужба.

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс