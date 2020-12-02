ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА УЧАСТВОВАЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЮЖНЫЕ ВОРОТА РОССИИ-2020»

Площадка предпринимателей

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава приняла участие в работе VI Международного форума «Южные Ворота России-2020», который проходил в столице Республики Северная Осетия – Алания – Владикавказе.

Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития РСО – Алания, центр «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата Северной Осетии – Алании. Модератором форума выступил президент ТПП РСО – Алания Казбек Туганов.

Форум является традиционной площадкой, на которой собираются предприниматели из многих регионов России и зарубежных стран. В нынешнем мероприятии приняли участие руководители ТПП Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в качестве онлайн спикеров – вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, генеральный директор Гродненского отделения ТПП Республики Беларусь Мирослав Сарасек, заместитель председателя ассоциации экспортёров Восточного Причерноморья Республики Турция Ахмед Гюрдоган, президент ТПП Республики Южная Осетия Алан Алборты, президент Пятигорской ТПП и др.

Уже несколько лет подряд на форуме Республику Абхазия представляет Торгово-промышленная палата, которая участвует в нем по приглашению своих североосетинских коллег.

Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава выступила на форуме в качестве спикера с докладом на тему «Формирование курортно-туристической инфраструктуры в Республике Абхазия, развитие сотрудничества с предприятиями туристической индустрии Северного Кавказа РФ». В своем выступлении она отметила, что «сегодня туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике и является одним из самых динамично развивающихся видов международного бизнеса».

«Потенциал Абхазии в туристической сфере огромен: страна обладает богатым культурно-историческим наследием и природными ресурсами. Именно поэтому сегодня многие граждане России предпочитают зарубежным местам отдыха именно Абхазию. Более того, нестабильность на валютных рынках и мировая геополитическая ситуация и дают серьезный импульс для развития в республике въездного туризма», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она предложила разработать общую стратегию развития туризма Абхазии и Северного Кавказа, которая позволит определить основные туристические дестинации, наиболее перспективные для развития отрасли и увеличения взаимного турпотока. Необходимо также продумать и вопросы инвестирования в туристические объекты, а также в развитие туристской инфраструктуры и новых видов туризма.

«Народы Абхазии и Осетии – братские, и не раз наши предки вместе проходили тяжелые испытания. Мы помним как достойно себя проявили североосетинские добровольцы, принимая участие в войне абхазского народа за независимость, и как они вместе с нами ковали нашу победу. Хотелось бы, чтобы наши отношения в дальнейшем только укреплялись и развивались. В свою очередь наше государство открыто к сотрудничеству, и мы готовы участвовать в процессах, происходящих в республиках Северного Кавказа и наращивать с ними партнёрские отношения», – констатировала Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что Абхазия имеет надежного экономического и стратегического партнера в лице Российской Федерации, которая помогает республике в реализации разных проектов.

Президент ТПП РА напомнила о подписанном в 2019 году соглашении о международном автомобильном сообщении между Абхазией и Южной Осетии.

«Считаю, что этот документ свидетельствует о стремлении братских народов к сближению и тесному взаимодействию, а также о понимании важности развития экономических связей. Это соглашение обеспечит функционирование круглогодичного маршрута Цхинвал – Владикавказ – Сухум. Этот проект носит социальную значимость и открытие нового маршрута даст серьезный импульс развитию туристической сферы обоих государств, дальнейшему расширению транспортной сети, что в свою очередь повлияет на экономические показатели наших республик», – подытожила свое выступление Тамила Мерцхулава.

В поездке президента ТПП сопровождала начальник Управления внешних связей и инвестиций Кама Цвижба.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА