ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство финансов Республики Абхазия сообщает об открытом конкурсе на проведение работ по развитию прикладного программного обеспечения по автоматизации системы управления бюджетным процессом Республики Абхазия в части казначейского исполнения государственного бюджета Республики Абхазия 2020-2021 г.

C информацией о порядке участия в конкурсе, сроках и других подробностях можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Республики Абхазия (www.mf-ra.org).

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: обществоАвтор: Министерство финансов Республики Абхазия