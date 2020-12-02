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02.12.2020

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство финансов Республики Абхазия сообщает об открытом конкурсе на проведение работ по развитию прикладного программного обеспечения по автоматизации системы управления бюджетным процессом Республики Абхазия в части казначейского исполнения государственного бюджета Республики Абхазия 2020-2021 г.

C информацией о порядке участия в конкурсе, сроках и других подробностях можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Республики Абхазия (www.mf-ra.org).


Номер:  116
Выпуск:  3994
Рубрика:  общество
Автор:  Министерство финансов Республики Абхазия

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