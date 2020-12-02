ОН ВНЕС ВКЛАД В НАШУ ИСТОРИЮ

Память

Абхазская наука понесла тяжелую утрату. 16 ноября 2020 года ушел из жизни доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета, академик Академии наук Абхазии, главный научный сотрудник отдела этнологии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени, государственный, общественный и политический деятель Ачугба Теймураз Алиевич.

Ачугба Теймураз Алиевич родился 28 октября 1946 года в с. Ферия Батумского района Аджарской АССР. В 1964 году окончил Батумскую среднюю школу №16. В 1969–1974 гг. учился на историко-филологическом факультете Батумского педагогического института. В 1975–1980 гг. работал преподавателем истории и обществоведения в Батумском среднем профессионально-техническом училище № 44.

С сентября 1980 года – Т.А. Ачугба младший научный сотрудник Батумского НИИ АН ГССР, с января 1986 года – старший научный сотрудник отдела истории данного научного учреждения. Параллельно преподавал историю древнего мира в Батумском педагогическом институте.

В 1983 году в г. Тбилиси в Институте истории, археологии и этнографии АН ГССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Семья и семейный быт в Аджарии».

В 1989 году Т. А. Ачугба переезжает на историческую родину и начинает работать в АбИЯЛИ (ныне – АбИГИ) им. Д.И. Гулиа, где трудился до конца своих дней: старшим (1989 –2006), ведущим (2007–2018), главным научным сотрудником отдела этнологии (2018-2020). В 2006–2007 гг. Т. Ачугба был заведующим отделом энциклопедии; был избран член-корреспондентом (2011), а затем академиком (2014) Академии наук Абхазии.

Т.А. Ачугба – автор более 100 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 30 книг и брошюр на абхазском, русском, грузинском и турецком языках. В 2009 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Этническая история абхазов XIX–XX вв. (Этнополитические и миграционные аспекты)».

Круг научных интересов Т.А. Ачугба был широк. Он занимался изучением традиционной семьи и общественного быта абхазов, этнодемографических, этнокультурных, этнополитических процессов в Абхазии XIX–XX вв. Большое место в его научной деятельности занимали изучение грузино-абхазского противостояния и история Отечественной войны в Абхазии.

Перу Т. А. Ачугба принадлежат фундаментальные работы в области этнографии и истории Абхазии, в том числе монографии «Этническая история абхазов XIX-XX веков. Этнополитические и миграционные аспекты» (2010), в которой он последовательно рассказывает об этнических изменениях на территории Абхазии означенного периода; «Этническая «революция» в Абхазии» (1995); «К обоснованию государственной независимости Абхазии» (2002); «О проблемах национального самосознания населения Юго-Восточной Абхазии. (Историко-этнографический очерк)» (2006); «Этнополитические процессы в Абхазии в контексте грузино-абхазского конфликта» (2007); «Абхазия: депортация абхазов (XIX век)» (2018) и другие.

Теймураз Ачугба являлся составителем сборников документов и материалов, таких как «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». Т. 1, Т. 2. (2003; 2004), «Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.)» Т. 1; Т. 2. (совместно с. Р.Р. Агуажба) (2005; 2008); «Абхазия: Геноцид абхазского народа. 1992-1993 гг.» (2019), посвященный Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и других.

Теймураз Алиевич занимался воспитанием квалифицированных специалистов в области истории и этнологии Абхазии. В 1989–1994 гг. преподавал политическую историю, а с 2007 года – историю Абхазии в Абхазском государственном университете. С 2011 года являлся профессором кафедры истории, этнологии и археологии Абхазии. Он также является составителем книги «История Абхазии в датах. Справочник» (2011; 2016).

Т. А. Ачугба – был зам. председателя Диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций по историческим темам при АбИГИ (2006-2020); неоднократно выступал в качестве официального оппонента при защите докторских и кандидатских диссертаций.

Большое место в жизни ученого занимала общественно-политическая и государственная деятельность. Теймураз Ачугба был участником национально-освободительного движения Абхазии, членом правления Народного Форума Абхазии «Айдгылара» (1988–1992). Во время Отечественной войны в Абхазии был сотрудником пресс-службы Верховного Совета РА и редактором грузинской редакции Абхазского радио, вещавшего из Гудауты. После войны дважды избирался депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в 1996 и 2007 гг. По его инициативе Парламент Абхазии принял Постановление о геноциде абхазского народа со стороны Грузии в 1992-1993 гг. и ряд законов и актов, направленных на отстаивание и утверждение национальных интересов Абхазского государства. За вклад в работу законотворческого органа награждён Почётной грамотой Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Т.А. Ачугба в 2005 – 2010 гг. являлся вице-президентом Фонда Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

Уход из жизни Т.А. Ачугба – невосполнимая потеря не только для научного сообщества, но и для всего абхазского народа.

Светлая память о большом патриоте, ученом и друге Теймуразе Алиевиче Ачугба навсегда останется в наших сердцах.

Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: обществоАвтор: Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа