СИМВОЛ КАВКАЗА, АБХАЗИИ, КОНФЕДЕРАЦИИ

Благотворительность

ОБЪЯВЛЕН СБОР добровольных пожертвований на изготовление, установку памятника и обустройство могилы президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы ( Юрия) Магомедовича Шанибова в г. Нальчике.

СРЕДСТВА МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810100004000088, открытый в КБ «Гарант-Банк».

Общественная организация «Амилатт ресурскуа»

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: политикаАвтор: Общественная организация «Амилатт ресурскуа»