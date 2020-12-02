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СИМВОЛ КАВКАЗА, АБХАЗИИ, КОНФЕДЕРАЦИИ 02.12.2020

СИМВОЛ КАВКАЗА, АБХАЗИИ, КОНФЕДЕРАЦИИ

Благотворительность

ОБЪЯВЛЕН СБОР добровольных пожертвований на изготовление, установку памятника и обустройство могилы президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы ( Юрия) Магомедовича Шанибова в г. Нальчике.

СРЕДСТВА МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810100004000088, открытый в КБ «Гарант-Банк».

Общественная организация «Амилатт ресурскуа»


Номер:  116
Выпуск:  3994
Рубрика:  политика
Автор:  Общественная организация «Амилатт ресурскуа»

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