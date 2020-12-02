Главная
02.12.2020
Номер: 116
Выпуск: 3994
Рубрика: политика
Автор: Общественная организация «Амилатт ресурскуа»
СИМВОЛ КАВКАЗА, АБХАЗИИ, КОНФЕДЕРАЦИИ
Благотворительность
ОБЪЯВЛЕН СБОР добровольных пожертвований на изготовление, установку памятника и обустройство могилы президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы ( Юрия) Магомедовича Шанибова в г. Нальчике.
СРЕДСТВА МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810100004000088, открытый в КБ «Гарант-Банк».
Общественная организация «Амилатт ресурскуа»
Номер: 116
Выпуск: 3994
Рубрика: политика
Автор: Общественная организация «Амилатт ресурскуа»