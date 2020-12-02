НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением Президента РА Аслана Бжания Роман Шоуа назначен начальником Управления экономики Администрации Президента. Александр Гулия, ранее возглавлявший Управление экономики, переведен на должность заведующего сектором по бюджету этого Управления.

Роман Юрьевич Шоуа родился 23 ноября 1976 года в городе Сухуме. Окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «менеджер-экономист». С 1995 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах Абхазии. С 1997 года по 2006 год работал на различных должностях в Государственной компании «Абхазвторресурсы». С 2017 по 2018 год – заместитель директора ООО «Флагман». 30 апреля 2018 года был назначен вице-премьером Республики Абхазия. В ноябре 2019 года был назначен заместителем главы Администрации города Сухума.

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс