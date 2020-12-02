ПЛАН ЗА НОЯБРЬ ВЫПОЛНЕН НА 101%

За ноябрь 2020 года таможенные органы Абхазии начислили таможенные платежи в размере 190,5 млн рублей, сообщили Апсныпресс в ГТК РА. При плане на ноябрь текущего года в размере 188,4 млн рублей контрольный показатель выполнен на 101,1%. Сумма начисленных платежей в ноябре 2020 года превысила объем начислений за ноябрь месяц 2019 года на 25,8 млн рублей. В ноябре 2019 года было начислено 164,7 млн рублей. По данным за 11 месяцев текущего года, объем начислений таможенных платежей составил 1 млрд 660 млн рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2019 года меньше на 2 млн рублей.

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс