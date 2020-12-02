ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Россия-Абхазия

Руководитель Администрации Президента РА Алхас Квициниа провел первое заседание рабочей группы по подготовке предложений к «Программе формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации».

Участники заседания наметили планы по обсуждению пунктов, указанных в Программе.

В состав рабочей группы, возглавляемой Алхасом Квициниа, входят: Барциц А.Л. – министр юстиции РА; Карчаа Р.И. – помощник Президента РА; Логуа А.О. – депутат Народного Собрания – Парламента РА (по согласованию); Нанба Д.Э. – заместитель руководителя Администрации Президента РА; Озган К.К. – вице-премьер, министр экономики РА; Сангулия Д.Р. – руководитель Аппарата Кабинета Министров РА; Смыр Н.В. – депутат Народного Собрания – Парламента РА (по согласованию); Цишба А.В. – депутат Народного Собрания – Парламента РА (по согласованию); Гуния А.А. – начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета Министров РА, секретарь рабочей группы.

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс